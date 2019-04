ORF SPORT + mit Cliff Diving, der Bounce Fight Night und dem Linz-Marathon 2019

Auch am 13. und 14. April: Eishockey, Futsal, Handball und Volleyball

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 13. April 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Cliff Diving in El Nido um 10.45 Uhr, vom Eishockey-Länderspiel Österreich – Tschechien um 16.00 Uhr und von der Bounce Fight Night um 19.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 und 9.30 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 10.30 Uhr, ein Bericht zum „run2gether Trainingscamp Kenia“ um 18.45 Uhr und die Höhepunkte vom zweiten „Austrian Volley League Women“-Finale SG Schwertberg/Perg – ASKÖ Linz/Steg um 22.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Linz Donau Marathon 2019 um 9.15 Uhr, vom Futsal-Länderspiel Österreich – Deutschland um 12.50 Uhr, vom EHF-Euro-Cup-Spiel Spanien – Österreich um 17.55 Uhr und vom zweiten „Austrian Volley League Men“-Finale Raiffeisen Waldviertel – Posojilnica Aich/Dob um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30 Uhr, ein Bericht zum „run2gether Trainingscamp Kenia“ um 9.00 Uhr, die Höhepunkte vom „Ice Hockey Women’s World Championship Division I“-Match Ungarn – Österreich um 14.30 Uhr und vom 9. Rohrbacher Duathlon um 19.45 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 14. April.

Auf den Philippinen in El Nido, Palawan, startet die Cliff Diving Series am 13. April in die neue Saison. Insgesamt stehen sieben Stationen auf dem Programm.

Am 10. Mai beginnt die IIHF Weltmeisterschaft in der Slowakei. In der Vorbereitung auf das Turnier bestreitet Österreichs Eishockey-Team Testspiele gegen Tschechien, Slowakei, Deutschland, Dänemark und Kanada. Am 13. April hat Österreich in Linz Tschechien zu Gast. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Die nächste Bounce Fight Night findet am 13. April 2019 in der Erste Bank Arena in Wien statt. Dabei erwartet Österreichs Boxfans ein besonderes Box-Highlight: Der „Kampf um die Vorherrschaft in Wien“. Die „ewigen Rivalen“ Marcos Nader und Gogi Knezevic klären im Boxring in einem Kampf über zwölf Runden zu je drei Minuten, wer in dieser Stadt die Nr.1 im Profiboxen ist. Viel wurde darüber bereits geredet, viel geschrieben. Jetzt fällt erstmals im Ring die Entscheidung. Nicht minder brisant ist das Duell im Olympischen Boxen. Österreichs Nationalmannschaft trifft auf die Türkei. Der letzte Test auf heimischem Boden, bevor es zu den European-Games nach Minsk und damit zur Vorqualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio geht. Kommentator ist Mathias Haiden.

Rund 20.000 Teilnehmer, weit über 100.000 Zuschauer/innen und eine schnelle Laufstrecke machen den Linz-Marathon jedes Jahr wieder zu einem vielbeachteten Lauffest. 2019 steht die 18. Ausgabe des Marathons am 14. April auf dem Programm. Der ORF überträgt den Marathon mit elf Kameras. Kommentator ist Thomas Hölzl, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Christian Pflügl.

Am 12. und 14. April feiert das Futsal-Nationalteam seine Länderspiel-Premiere und empfängt Deutschland zu einem Doppel-Länderspiel. Die ÖFB-Auswahl von Teamchef Patrik Barbic lädt zum freundschaftlichen Kräftemessen in die Halle 1 des BSFZ Südstadt. Beide Spiele werden live auf ORF SPORT + übertragen. Kommentator ist Daniel Warmuth.

Der EHF EURO CUP geht in die zweite Runde. Für Österreichs Herren stehen damit die Duelle mit dem aktuellen Europameister Spanien an. In der Qualifikation zur EHF EURO 2018 stand man sich zuletzt gegenüber und brachte die Iberer in Innsbruck beinahe zu Fall. Kommentator ist Johannes Hahn.

Die „DenizBank AG Volley League“-Finalserie bestreiten wie in der vergangenen Saison Posojilnica Aich/Dob und Raiffeisen Waldviertel. Das zweite Finalspiel steht am 14. April auf dem Programm. Kommentator ist Johannes Hahn.

