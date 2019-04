Ermittlungserfolg des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord

Wien (OTS) - Datum: 06.04.2019

Uhrzeit: 21:15 Uhr

Adresse: 21., Prager Straße

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden wegen einer schwer verletz-ten Person in einem Stiegenhaus alarmiert. Die Polizisten fanden einen 47-jährigen Mann mit zahlreichen Stichverletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich vor. Es wurden unverzüglich Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet und das Opfer in ein Spital gebracht. Die Beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord, konnten im Zuge der Ermittlungen eruieren, dass der 47-Jährige vor der Tat Alkohol mit einer weiteren Person in einer Wohnung konsumiert hatte. Dabei war es zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Die weiteren Ermittlungen brachten die Kriminalisten auf die Spur eines 34-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Schließ-lich wurde der Tatverdächtige am 10.04.2019 in Wien-Donaustadt festgenommen. Er zeigte sich im Zuge der Vernehmung geständig. Der Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde vom Tatverdächtigen entsorgt.

