Natur in der Stadt: Therme Wien und BOKU starten Studierendenwettbewerb

Siegerprojekt wird als Ausstellung im Thermengarten realisiert

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der BOKU Wien initiiert die Therme Wien einen Studierendenwettbewerb für den Thermengarten. Unter dem Motto „Natur in der Stadt“ soll ein interaktiver Erlebnispfad gestaltet werden, der Mitmach-Stationen zu Themen wie Wildpflanzen, Insekten und Biodiversität beinhaltet. Bis Ende Mai 2019 haben die Studierenden Zeit, ihre Konzepte auszuarbeiten, eine Expertenjury kürt anschließend die beste Idee.

Städtische Grünflächen wie Parks, Alleen und Dachbegrünungen wirken sich positiv auf die Lebensqualität der Bewohner aus. Sie sind wertvolle Erholungs- und Freizeiträume, haben kühlende Effekte und reduzieren insbesondere in heißen Sommermonaten die Temperaturen in der Stadt. Als städtischer Freizeit- und Gesundheitsanbieter bietet die Therme Wien – ein Resort der VAMED Vitality World – ihren Gästen einen 13.000 m2 großen Garten, der von April bis Oktober intensiv genutzt wird.

Dieser wird aktuell umgestaltet und durch neue Bepflanzungen, Strukturierungen und Terrassierungen weiter verschönert, um für Besucher zusätzlichen Grünraum zur Erholung zu schaffen.

Erlebnispfad zur Vermittlung von Naturverständnis

Aus diesem Anlass intiiert die Therme Wien nun gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur Wien einen Wettbwerb, bei dem die Studierenden eingeladen sind, eine dauerhafte Ausstellung im Garten der Therme Wien zu gestalten. Diese soll den Gästen das Thema

„Natur in der Stadt“ mittels Erlebnisinseln und Mitmach-Stationen näher bringen. Dabei werden etwa selten gewordene Pflanzen sowie das Zusammenleben mit Insekten und Wildpflanzen thematisiert. „Mit dem neuen Garten wollen wir unseren Gästen nicht nur mehr Entspannungsmöglichkeiten, sondern auch die Gelegenheit bieten, mitten in der Stadt in die Natur einzutauchen“, erklärt Raimund Kveton, General Manager der Therme Wien, und ergänzt: „Wir möchten in unserem Garten interaktiv aufzeigen, wie sich die Natur positiv auf die Gesundheit auswirkt und wie wichtig Ökologie in der Stadt ist. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Projekt gemeinsam mit den Studierenden der BOKU Wien umsetzen können und sind gespannt auf die Konzepte der jungen Talente.“

Jury entscheidet über Gewinnerprojekt

Im Rahmen eines mehrstündigen Briefings erhielten die Studierenden bereits die genaue Aufgabenstellung, besuchten dabei die Therme und den Thermengarten und stellten ihre Fragen an die Auftraggeber. Ende Mai 2019 präsentieren die fünf Gruppen ihre Ideen.

Das Gewinnerprojekt wird von einer Expertenjury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der BOKU und der Therme Wien, gekürt und anschließend im Garten der Therme Wien umgesetzt.

Dazu DI Roland Wück, Projektkoordinator und Senior Lecturer am Institut für Landschaftsarchitektur an der BOKU: „Die Verzahnung von theoretischem Wissen und praktischer Anwendung ist für unsere Lehrtätigkeit besonders wertvoll, weshalb wir mit unseren Studierenden regelmäßig Praxisprojekte im In- und Ausland durchführen. Dass wir nun die Chance haben, erstmals auch ein Projekt für eine Therme umsetzen zu können, freut uns besonders. Die Aufgabenstellung ist spannend und stieß bei unseren Studierenden auf besonders großes Interesse.“

