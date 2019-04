Volkstheater: Halle E im Museumsquartier Ausweichspielstätte von Jänner bis April 2020

Erste Premiere am 15. Jänner, Repertoirebetrieb mit zweiter Neuproduktion im Februar 2020

Wien (OTS) - Nur 250 Schritte: Dies ist die Entfernung, die Volkstheater-Besucher/innen ab Jänner 2020 zurücklegen müssen, um vom Haupthaus zur Ausweichspielstätte Halle E im Museumsquartier zu gelangen. Im Rahmen der anstehenden Generalsanierung kommt es von Jänner bis Oktober zu einer Betriebsunterbrechung im Haus am Arthur-Schnitzler-Platz, und von Jänner bis April bespielt das Volkstheater exklusiv die Halle E. Die große Eröffnung findet am 15. Jänner statt, danach wird der Repertoirebetrieb aufgenommen und das Programm mit einer zweiten Neuproduktion im Februar 2020 komplettiert. Insgesamt sind fast 100 Vorstellungen auf der speziell mit Drehbühne eingerichteten Spielfläche zu sehen.

„Mit dieser Lösung können wir unseren Abonnent/innen trotz Sanierung eine achtmonatige Spielsaison anbieten, und das in direkter Nachbarschaft zum Haupthaus“, freut sich Anna Badora auf das Volkstheater-Neuland. „Darüber hinaus sind wir natürlich in den Bezirken auf Tournee, starten mit dem Stadtlabor und verdichten das Programm im Volx/Margareten.“ Welche künstlerischen Highlights auf dem Spielplan stehen, verrät die Volkstheater-Intendantin in der Pressekonferenz am 8. Mai.

