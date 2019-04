Das sind die Gewinner der fulminanten 4GAMECHANGERS Award Show

AWARD SHOW 2019

Wien (OTS) - Das 4GAMECHANGERS Festival 2019 findet in der großen 4GAMECHANGERS Award Show - moderiert von ATV-Moderatorin und Romy-Nominierte Arabella Kiesbauer - am 4GAMECHANGERS-Tag seinen Höhepunkt: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz beehren das internationale Digitalfestival zum fulminanten Abschluss-Event.



Bundeskanzler Sebastian Kurz: "Ein Land ist dann erfolgreich, wenn es Menschen hat, die Mut haben, Unternehmen zu gründen - je mehr, desto besser."



Award Show Winner 2019



4STARTUP: Instahelp - übergeben durch Bundeskanzler Sebastian Kurz , Laudator war ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO Markus Breitenecker

- übergeben durch , Laudator war ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO 4MUSIC: RAF Camora - übergeben durch Festival-Co-Founderin Nina Kaiser

RAF Camora : "Dankeschön, dass ich das Game changen durfte!"

- übergeben durch Festival-Co-Founderin : "Dankeschön, dass ich das Game changen durfte!" 4FUTURE: Patch Adams - übergeben durch ProSiebenSat.1 PULS 4 CCO Michael Stix

- übergeben durch ProSiebenSat.1 PULS 4 CCO 4GAMECHANGERS of the Year: Fridays for Future - übergeben von Alexander Van der Bellen



Bundespräsident Alexander Van der Bellen: "Diese Leute erinnern uns daran, dass wir keine Zeit haben. Diese Leute wissen, wofür sie kämpfen und dass wir nicht mehr viel Zeit haben."

Die Bewegung "Fridays for future" hat sich entschieden, den 4Future Award nicht entgegen zu nehmen, bis Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel gesetzt sind. Das 4GAMECHANGERS Team akzeptiert die Entscheidung. Die Botschaft dieser Bewegung bleibt auszeichnungswürdig, Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat stellvertretend dafür den 4GAMECHANGERS of the Year-Award entgegen genommen. Wir sagen Danke!



MUSIC-ACT | Als musikalischer Special-Guest der großen 4GAMECHANGERS AWARD SHOW holt 4GAMECHANGERS die weltweit erfolgreichen Musikproduzenten und DJs mit Wurzeln im Drum’n’Bass Bereich Camo & Krooked feat. Carl Avory auf die Bühne.

Im Anschluss an die 4GAMECHANGERS AWARD SHOW steht ein fulminantes Musik-Line Up auf dem Programm. Los geht’s mit dem zweifachen Gewinner des Amadeus Austrian Music Awards und einem der besten Live-Acts Österreichs Norbert Schneider.

Direkt danach feiert Produzent, Musiker, Art Künstler und „Begründer des Electro Swing“ Parov Stelar Tour-Premiere und präsentiert erstmalig und exklusiv mit der Parov Stelar Band die neue Setlist inklusive der neuen Single „Gringo“ auf der Global Stage.

Die Horny Funk Brothers überzeugen nicht nur auf internationalen Bühnen mit ihrer Top-Performance. Auch am 4GAMECHANGERS-Tag liefert die Funk- und Soul-Band eine musikalische Show ab.



Alle Panels, Keynotes und Sessions des 4GAMECHANGERS Festivals sind unter www.puls4.com/4GAMECHANGERS verfügbar.



Größer, vernetzter und noch globaler - die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe freut sich, die Platinpartner A1, Erste Bank und OMV des heurigen Festivals begrüßen zu dürfen.



