Butter für noch feineren Geschmack

Tante Fanny Frischer Quicheteig jetzt auch mit 100% Butter

Ab Anfang April im Handel erhältlich

Speziell für runde Tarte- und Auflaufformen – aufgerollt auf Backpapier

Neues Rezeptheft inspiriert mit pikanten Quiches und süßen Tartes



Frühlingsfüllhorn bei Frischteigspezialist Tante Fanny: Der Tante Fanny Frischer Butter-Quicheteig - verfeinert mit 100% Butter – ist ab April im Handel bei BILLA, Merkur, Maximarkt, Pro und Winkler Markterhältlich. Freunde des Frischteigs dürfen sich auch bei diesem Tante Fanny Teig über die gewohnt einfache und gelingsichere Zubereitung freuen, präsentiert sich das Produkt wie gewohnt backfertig aufgerollt auf Backpapier – speziell für runde Tarte- und Auflaufformen konzipiert. Bereits beim Backen entfaltet der Teig ein zartbuttriges Aroma.

Einfach in der Zubereitung, variantenreich im Geschmack

„Mit der Entwicklung eines 100% Butter-Quicheteiges wollen wir den unterschiedlichen Geschmäckern unserer Kundinnen und Kunden Rechnung tragen. erläutert Tante Fanny Geschäftsführer Alfred Karl. „Ob man den buttrigen Geschmack liebt oder sich lieber vegan ernährt, wir von Tante Fanny bieten für jede Vorliebe den richtigen Frischteig. Daher wird neben dem neuen Butter-Quicheteig auch unser bewährter veganer Quiche- & Tarteteig weiterhin verfügbar sein“, ergänzt Alfred Karl und führt weiter aus: „Mit unseren Produkten wollen wir eine vielfältige Basis für eigene Ideen, individuelle kulinarische Entfaltung, Variantenreichtum und schnelle, hochwertige Küche bieten.“

Weitere gute Nachrichten für Butterfans: Ab Anfang Mai wird auch der Tante Fanny Frischer Süßer Mürbteig mit 100% Butter im Handel erhältlich sein. Damit bekommen selbst gemachte Kuchen, gefüllte Taschen und Strudel ebenfalls eine feine Butternote.

Augenweide und Gaumenschmaus: Rezeptideen für die Frühlingszeit

Auf dass der Quell der Inspiration für Teigverliebte auch 2019 nicht abreiße, liefert Tante Fanny pünktlich zum Start des neuen Butter-Quicheteiges acht „fannytastische“ Rezepte für eine kulinarisch vielseitige Frühlingszeit – Eine Augenweide sind die pikanten Frühlingsvariationen der Quiche: In zartem Grün mit roten Akzenten kommt die Spinat-Quiche mit Camembert und Radieschen daher; rot, gelb und grün betten sich Tomaten auf der Sauerrahm-Ei-Mischung der bunten Quiche, während eine dritte Rezeptur Lachs und Spargel auf dem runden Teig arrangiert. Zu Ostern darf es dann wieder etwas traditioneller zugehen mit einer Quiche aus Schinken und gekochten Eiern. Sogar ohne spezielle Tarte- oder Quicheform kann man aus dem runden Tante Fanny Frischer Butter-Quicheteig schnell und einfach eine wunderschöne Galette herstellen. Einfach Teig mit frischen Zutaten belegen und den Rand über die Füllung klappen.

Auch in der süßen Abteilung steigert Abwechslung den Genuss: Eine Mandel-Espressotarte ist mit dem Tante Fanny Frischer Butter-Quicheteig nicht nur in wenigen Schritten zubereitet, sondern auch ein ideales Mitbringsel zum ersten Frühlingskaffee auf der Terrasse. Auch eine Grande-Dame unter den Mehlspeisen – die gedeckte Apfel-Tarte – wird mit dem Tante Fanny Frischer Butter-Quicheteig zum köstlichen Küchen-Kinderspiel und der Ostersonntagskaffee dank der selbstgemachten Oster-Grießtarte mit Marillenmarmelade zur reinsten Freude.

Das neue Rezeptheft mit allen 8 Rezepten ist GRATIS auf www.tantefanny.at zur Bestellung und zum Download erhältlich. Weiters finden teigverliebte Köchinnen und Köche auf der Website über 900 weitere Rezeptideen mit frischen Teigen.

Über Tante Fanny

Die Erfolgsgeschichte der Marke Tante Fanny begann 1999 mit der Gründung der Tante Fanny Frischteig GmbH in Linz und der Produkteinführung des „Tante Fanny Frischer Blätterteig“. Seit 2010 befindet sich die Unternehmenszentrale in Schwertberg in Oberösterreich, wo 2011 die Tante Fanny Kochwerkstatt eröffnet wurde. Hauptmärkte sind Österreich, Deutschland, Holland, Ungarn und Slowenien. Alle Tante Fanny Frischteige sind frei von Farbstoffen, gehärteten Fetten sowie Geschmacksverstärkern. Sie sind für Vegetarier geeignet und mit dem V-Label gekennzeichnet.

