Der Dreikampf der Kontinente am 4GAMECHANGERS Festival

Wien (OTS) - Nach dem spannenden Medienschwerpunkt setzt der 4GAMECHANGERS Tag mit dem Thema E-Commerce fort.



KEYNOTE | Jochen Schweizer, Founder & Acitve Chairman Jochen Schweizer Group: "Ziele sind nicht statisch. Sie verändern sich, je nachdem wie wir darauf zuarbeiten und dann verändern die Ziele dich."



TALK | Danach moderiert PULS 4 Infochefin Corinna Milborn den unterhaltsamen Talk zwischen Kathrin Nusser, CFO Flaconi und Claas Van Delden, CEO NuCom Group zum Thema "NuCom Strategy":

Kathrin Nusser: "Der Vorteil, wenn man den Footprint nur im Online Bereich hat, man braucht das Vertrauen durch einen TV Anker. Die Menschen nehmen Fernsehwerbung immer noch als vertrauenswürdig wahr."

Claas Van Delden: "Wir haben innerhalb der NuCom zehn verschiedene Firmen. Die Idee dahinter war mit Beteiligungen in den Markt zu gehen, bei denen strukturelles Wachstum möglich ist."



MUSIC ACT | Für Musik am 4GAMECHANGERS-Tag sorgen unter anderem Erwin & Edwin. Die fünfköpfige Electro-Brass-Band bringt mit ihren powervollen Live-Shows die Menge zum Tanzen und beweist dies auch auf der Global Stage mit ihrem Hit „Hoch“.



PANEL x 2 | "E-Commerce" - moderiert von Jürgen Hofer, Chefredakteur Horizont und PULS 4 Moderator Werner Sejka:



Martin Wild, CIO MediaMarkt Saturn: "Die Personalisierung ist das worauf es ankommt. Wir leben in einer Welt, in der wir von allen Seiten zugespamt werden. Mit Personalisierung können wir herausfinden, was genau der Kunde will und ihm dann ein besseres Einkaufserlebnis bieten."

Shelley Lam, Commercial Director, Swan Group Asia: "We love to collect the datas from all of our events. But important is that we use the data very protected. ... We do respect the personal data a lot."

Hans Peter Ressel, Founder & CEO Momentum: "Ich glaube schon, dass wir in Europa durch unsere Datenschutz Richtlinien nicht mehr weltweit wettbewerbfähig sind. Dadurch verbauen wir uns den Zugang zu den Märkten in China usw."

Thorsten Toeller, Founder & Owner Fressnapf: "Den Krieg mit Alibaba und Amazon haben wir verloren. Aber es gibt genug Kriege, die wir gewinnen können. Beispielsweise im Handel, wo Emotionen gefragt sind. Da können sie wieder nicht mithalten."

Bettina Vogler-Trinkfass, CEO P&G: "Der Preis entscheidet am Ende immer."

Robert Nagele, Chariman Billa: "Der Kunde muss emotional befriedigt mit dem Produkt nach Hause gehen."

Bernd Beetz, Chairman BB Kapital: "Japan gilt immer als super modern. Aber wenn man genau schaut, die sind in vielen Bereichen zurück."



KEYNOTE | Christine Antlanger-Winter, Country Director google Austria: "China hat USA bereits beim Thema künstliche Intelligenz überholt. Europa wird in diesem Bereich leider kein besonders gutes Zeugnis ausgestellt. "



