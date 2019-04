Lotto: Steirer knackt Dreifachjackpot und gewinnt 3,7 Millionen Euro

Oberösterreicher gewinnt Solo-Joker mit 242.000 Euro

Wien (OTS) - Das System 1/07 wurde für einen Steirer der Schlüssel zum Tor in die Welt der Lotto Millionäre, denn damit tippte er am vergangenen Mittwoch als einziger die „sechs Richtigen“ und knackte den Dreifachjackpot im Alleingang. Mit mehr als 3,7 Millionen Euro erzielte der Grazer damit den bisher höchsten Gewinn im heurigen Jahr. Das System bescherte ihm noch zehn Fünfer und zehn Vierer zusätzlich, was sich mit weiteren rund 11.200 Euro zu Buche schlägt.

Fünf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 31.000 Euro. Ein Niederösterreicher war mit dem System 0/07 erfolgreich, ein weiterer Niederösterreicher, ein Oberösterreicher und ein Salzburger per Quicktipp, und ein win2day-User per Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechser, was die 64 Gewinner eines Fünfers freute, da auf sie die Sechser Summe aufgeteilt wurde. Sie gewannen jeweils rund 6.700 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es auch beim Joker. Ein Oberösterreicher hatte als einzige die richtige Joker Zahl auf seiner Quicktipp Quittung, und die Entscheidung, das „Ja“ anzukreuzen, war letztlich mehr als 242.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 10.04.2019

1 Sechser zu EUR 3.744.927,90 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.026,20 156 Fünfer zu je EUR 1.084,80 355 Vierer+ZZ zu je EUR 143,00 6.724 Vierer zu je EUR 41,90 8.427 Dreier+ZZ zu je EUR 15,00 106.373 Dreier zu je EUR 4,70 285.366 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 14 26 27 28 30 Zusatzzahl: 20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 10.04.2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 60 Fünfer zu je EUR 6.695,60 3.179 Vierer zu je EUR 21,40 53.108 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 5 21 23 36 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 10.04.2019

1 Joker zu je EUR 242.126,70 7 mal EUR 8.800,00 133 mal EUR 880,00 1.234 mal EUR 88,00 11.879 mal EUR 8,00 119.713 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 2 2 1 3 5

