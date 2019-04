ORF III am Freitag: Böck, Steinhauer und Vitásek in „Brüder III – Auf dem Jakobsweg“ und TV-Komödie „Wer früher stirbt ist länger tot“

Außerdem: Zweite Folge „Polly Adler: Die Entführung“ mit Petra Morzé und Wolfgang Böck

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 12. April 2019, zeigt ORF III Kultur und Information den finalen Teil der „Brüder“-Trilogie von Wolfgang Murnberger. Ludwig (Wolfgang Böck), Adrian (Andreas Vitásek) und Ernst Stadler (Erwin Steinhauer) pilgern in „Brüder III – Auf dem Jakobsweg“ (20.15 Uhr) nach Santiago de Compostela. Auslöser der andächtigen Wanderung ist Adrian, der unter einer ernsthaften Sinn-und Lebenskrise leidet. Ludwig sorgt sich um seinen jüngsten Bruder und schließt sich gegen Adrians Willen der Pilgerfahrt an. Und Ernst, der zunächst gar nicht ans Mitgehen denkt, sieht sich durch einen von ihm verursachten Skandal gezwungen, Wien für eine Weile zu verlassen. Doch mit frommer Wallfahrt ist da nichts, alte Differenzen und neue Probleme drängen an die Oberfläche.

Anschließend präsentiert „Der Österreichische Film“ die urbayerische Komödie „Wer früher stirbt ist länger tot“ (21.50 Uhr) von Marcus H. Rosenmüller. Der aufgeweckte Sebastian (Markus Krojer) wächst bei seinem Vater (Fritz Karl) auf und hat nur Dummheiten im Kopf. Als er jedoch erfährt, dass seine Mutter bei seiner Geburt und nicht bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, fühlt sich der Elfjährige schuldig und bangt, im Fegefeuer zu enden. Fortan will er sich von seinen Sünden reinwaschen – oder zumindest unsterblich werden.

Zum Abschluss des Abends zeigt ORF III mit „Die Entführung“ die zweite Folge der ORF-Serie „Polly Adler“ aus dem Jahr 2005. Wiens Schickeria versammelt sich, um der Eröffnung des neuesten Gourmettempels von Stargastronom Nick Meissner (Gregor Bloéb) beizuwohnen. Der feierliche Abend wird jedoch abrupt unterbrochen, als vor aller Augen Meissners Ehefrau Eva (Nina Proll) entführt wird. Polly (Petra Morzé) glaubt, dass hier etwas faul ist, und wittert eine große Story.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at