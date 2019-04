„Dancing Stars“: Sechs Solo-Tänze und drei „Double Dances“

Fünfte Show des ORF-Tanzevents am 12. April live in ORF eins

Wien (OTS) - Parkett frei für die „Dancing Stars“! In der bereits fünften Runde des ORF-Tanzevents am Freitag, dem 12. April 2019, live um 20.15 Uhr in ORF eins, müssen die „Dancing Stars“ erstmals in dieser Staffel zweimal aufs Tanzparkett und sich im Solo-Tanz und im „Double Dance“ beweisen. Und so werden die sechs Paare – Lizz Görgl & Thomas Kraml, Peter Hackmair & Julia Burghardt, Virginia Ernst & Alexandra Scheriau, Stefan Petzner & Roswitha Wieland, Nicole Wesner & Dimitar Stefanin, Michael Schottenberg & Conny Kreuter – wieder ihr Bestes geben, um Jury und Publikum von ihrem Können zu überzeugen. Mit Tango, Quickstep, Slowfox, Langsamem Walzer und Mambo gibt es dieses Mal fünf verschiedene Tänze zu sehen. Neben jeweils einem Einzeltanz steht ein „Double Dance“ auf dem Programm. Dabei präsentieren jeweils zwei Paare einen gemeinsam einstudierten Tanz – in diesem Fall den Mambo, der von der Jury auch als Gemeinschaftsleistung bewertet wird. Von den Juroren wird die gemeinsame Choreografie bzw. Ensemblewirkung bewertet. Die „ertanzten“ Punkte werden beiden Paaren gutgeschrieben und zur Jurywertung des Einzeltanzes addiert.

Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben auch diesmal wieder Nicole Hansen, Balázs Ekker, Karina Sarkissova und Dirk Heidemann. Moderiert wird der ORF-eins-Tanzevent von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger.

Musikauswahl und Votingnummern

Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für den jeweiligen Favoriten gevotet werden. Die Votingnummern müssen nicht der Startreihenfolge entsprechen.

Paar 02: Lizz Görgl & Thomas Kraml: „Época“ (Tango)

Paar 05: Peter Hackmair & Julia Burghardt: „Moon River“ (Langsamer Walzer)

Paar 06: Virginia Ernst & Alexandra Scheriau: „I’m So Excited“ (Quickstep)

Paar 07: Stefan Petzner & Roswitha Wieland: „Get Out of Your Lazy Bed“ (Quickstep)

Paar 08: Nicole Wesner & Dimitar Stefanin: „Cheek to Cheek“ (Slowfox) Paar 09: Michael Schottenberg & Conny Kreuter: „I’m Yours“ (Quickstep)

„Double Dance“: Paarungen und Filmmusik (Mambo)

Nicole Wesner & Dimitar Stefanin sowie Peter Hackmair & Julia Burghardt tanzen zu „Mambo Italiano“ (Filmreihe „Liebe, Brot und …“). Stefan Petzner & Roswitha Wieland sowie Lizz Görgl & Thomas Kraml tanzen zu „Mah Na Mah Na“ („The Muppet Show“).

Michael Schottenberg & Cornelia Kreuter sowie Virginia Ernst & Alexandra Scheriau tanzen zu „Papa Loves Mambo“ („Zurück in die Zukunft II“).

„Dancing Stars“ online und im TELETEXT

Ein umfangreiches Online-Package lässt keine Wünsche offen:

dancingstars.ORF.at versorgt Fans laufend mit Storys, Hintergrundberichten und exklusiven Interviews, Videos der Auftritte und Backstage-Videos etc. Außerdem wird eine Auswahl der Beiträge, die auf Twitter, Facebook und Instagram unter dem Hashtag #DancingStars gepostet werden, auf der Website eingebunden. Auch eine eigene Facebook-Seite informiert „Dancing Stars“-Begeisterte fortwährend über News. Alle TV-Shows sind auf TVthek.ORF.at live und on demand zu sehen, ein Themencontainer fasst darüber hinaus Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um den ORF-Tanz-Event auf einen Blick zusammen. Auf extra.ORF.at gibt es u. a. Tickets für die Live-Shows zu gewinnen, ein Quiz zur Show sowie die Lieblingsrezepte der „Dancing Stars“. Und auch via ORF TELETEXT können sich Fans in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ stets auf dem Laufenden über das aktuelle Geschehen im ORF-Ballroom halten.

