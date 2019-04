Aichinger an Rot-Grün: Steuergeld der Wienerinnen und Wiener ist kein Spielgeld

Massive Steuergeldverschwendung bei neuem Markenauftritt der Stadt Wien – Höhe absurd und inakzeptabel

Wien (OTS) - „Was immer Rot-Grün in dieser Stadt angreift, am Ende stehen exorbitante Kosten und massive Steuergeldverschwendung“, so Kultursprecher Fritz Aichinger zu den Kosten des neuen Markenauftritts der Stadt Wien in der Höhe von knapp 600.000 Euro. „Diese Höhe ist absurd und absolut inakzeptabel“, so Aichinger, der dazu die Kosten für die Vereinheitlichung der Logos für die Bundesministerien in Höhe von 70.000 Euro oder die des Parlaments in Höhe von 20.000 Euro in Erinnerung ruft.

Die Neu-Aufstellung der Logos war und ist überfällig, diese Steuergeldverschwendung ist jedoch absurd. Für die Oppositionsparteien im Wiener Rathaus war nie ersichtlich, welche genauen Leistungen um 600.000 Euro finanziert werden sollen. „Das Steuergeld der Wienerinnen und Wiener ist kein Spielgeld, auch wenn es von Rot-Grün so behandelt wird“, so der Kultursprecher. „Steuergeldverschwendung inklusive Kostenverschleierung funktioniert in Wien immer nach demselben SPÖ-System. Damit muss endlich Schluss sein: Wien braucht einen Neustart!“, so Aichinger.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/