Ferdinand-Berger-Preis an Michael Köhlmeier verliehen

Wien (OTS/RK) - „Erwarten Sie nicht, dass ich mich dumm stelle.“ Mit diesen Worten begann Schriftsteller Michael Köhlmeier im vergangenen Mai seine viel beachtete Rede in der Wiener Hofburg. Köhlmeier sprach damals anlässlich des Tags gegen Gewalt und Rassismus, mit dem Österreich der Befreiung des KZ Mauthausen durch amerikanische Soldaten am 5. Mai 1945 gedenkt. Nun bekam Köhlmeier für genau diese Rede den Ferdinand-Berger-Preis von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler verliehen. Die Preisverleihung fand gestern Abend im Wiener Rathaus statt. Kaup-Hasler würdigte in ihrer Rede Köhlmeiers „gerade Haltung und Sprache, die den Blick für die Unzulänglichkeiten unserer Gesellschaft schärfen.“ Es brauche Menschen wie Köhlmeier, „die uns die Wahrheit zumuten“, so Kaup-Hasler.

Köhlmeier sprach in seiner Dankesrede über den Ursprung des Preises, der dem 2004 verstorbenen KZ-Häftlings und Widerstandskämpfers Ferdinand Berger gewidmet ist. Berger wurde nach seiner Befreiung Polizist und habe sich stets dafür eingesetzt, dass die Polizei zu einem „Hort der Demokratie“ und nicht als „Instrument der Unterdrückung und Unmenschlichkeit“ missbraucht werde, erinnerte Köhlmeier. Er warnte vor einem politischen Klima in Österreich, in dem „aus politischen Kalkül heraus Menschen erniedrigt werden“.

Der Preis wird seit 2018 an Personen vergeben, die einen markanten Beitrag gegen Neofaschismus, Rechtsextremismus, Rassismus oder demokratiegefährdendes Verhalten geleistet haben. Gestiftet wird der Preis von Ernst und René Berger, Sohn und Enkelsohn Friedrich Bergers, der 2004 verstorben ist. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. Die Nominierung erfolgt durch eine Jury des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands.

(Schluss) red



Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse