5. Bezirk: Skurriler Ausflug in eine noch kuriosere Welt

Wien (OTS/RK) - Zum dritten Mal gastiert das Schauspielduo „Woltron und Girisch“ am Freitag, 12. April, im Kultur-Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1). Ab 19.30 Uhr sorgen die zwei Künstler mit dem neuen Programm „Warme Wickel - Kaltes Grausen“ für Kurzweil. Das Publikum schmunzelt über einen „humoristischen Streifzug“ im Zeichen von Hypochondern und Quacksalbern. Vom Tun der Gesundheitsapostel bis hin zu Heilmitteln von Kräuterweibern setzen sich die Mimen in launigen Sketchen und kurzen Szenen mit Siechtum und Gesundung auseinander. „Ein skurriler Ausflug in eine noch kuriosere Welt!“, erwartet die Zuseherinnen und Zuseher nach den Worten von Renate Woltron und Manuel Girisch. Wer lachen will, darf sich dieses Vergnügen nicht entgehen lassen und bezahlt dafür einen moderaten Kulturbeitrag (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt und Getränk). Informationen und Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher), E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

