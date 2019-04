„Glaubensfrucht“ bei „Was gibt es Neues?“ am 12. April in ORF eins

Mit Resetarits, Marold, Stipsits, Seidl und Gernot

Wien (OTS) - Passend zum „Ehrentag der Pflanze“ verteilt Oliver Baier in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 12. April 2019, um 22.35 Uhr in ORF eins Frühlingszwiebeln und Samen an sein Team. Und so rätseln Lukas Resetarits, Eva Marold, Thomas Stipsits, Gery Seidl und Viktor Gernot über scheinbar botanische Begriffe wie die „Glaubensfrucht“. Das „Soko Kitzbühel“-Ermittlerteam Julia Cencig und Jakob Seeböck fragt anlässlich der neuen Staffel (zu sehen ab 23. April, immer dienstags um 20.15 Uhr in ORF eins) schließlich nach dem „Zeugenberg“.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

