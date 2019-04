KinderuniWien 2019: Hier macht Wissenschaft Spaß!

Staunende Augen, begeisterte Gesichter, rauchende Köpfe: Das steht am Plan der KinderuniWien 2019

Wien (OTS) - Von 8. bis 20. Juli öffnen sieben Standorte – die Universität Wien, die Medizinische Universität Wien, die Technische Universität Wien, die Universität für Bodenkultur Wien, die Veterinärmedizinische Universität Wien, die FH Campus Wien und die Wirtschaftsuniversität Wien – wieder ihre Türen für neugierige Kinder zum gemeinsamen Forschen und Staunen.



Garantiert sind zwei Wochen mit kunterbuntem Programm, spannenden Schwerpunkten und einem abwechslungsreichen Pausenprogramm. Das Ziel der KinderuniWien ist unverändert geblieben: Kinder zwischen 7 und 12 Jahren sollen ohne Leistungsdruck einen ersten Einblick ins Unileben bekommen und Freude an Wissenschaft und Forschung entwickeln.



Das Programm zur KinderuniWien 2019 gibt es ab Mitte Mai online und als Studienplaner inklusive taschengerechtem Programmheft, die Anmeldung startet am 12. Juni online unter kinderuni.at.



KinderuniWien: Hier können alle teilnehmen!

Grundsätzlich: Die KinderuniWien ist für Kinder da. Um Universität auch als Familie erleben zu können, werden am Abholtag am 7. Juli erneut zwei Vorlesungen für Klein und Groß angeboten. Die Sponsion findet am 20. Juli statt und wird zum Fest für die ganze Familie. Apropos KinderuniSponsion: Diese findet heuer wieder im Großen Festsaal im Hauptgebäude der Universität Wien statt, anmelden können sich die jungen Studierenden dafür während der beiden KinderuniWien-Wochen an den InfoPoints.



Ein wichtiges Ziel der KinderuniWien ist es außerdem, Familien zu erreichen, die bislang wenig mit Universität zu tun hatten: Mit KinderuniTagestickets werden Kinder aus sozialpädagogischen Einrichtungen abgeholt und durch ihren gesamten KinderuniWien-Tag begleitet. Auch heuer ruft die KinderuniWien Unternehmen und private SpenderInnen auf, dieser Zielgruppe den Besuch der KinderuniWien zu ermöglichen und so zur Schaffung gleicher Bildungschancen beizutragen! Informationen dazu gibt es auf kinderuni.at.



FördergeberInnen wie das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und die Stadt Wien unterstützen die KinderuniWien. KooperationspartnerInnen sind: A1 Telekom Austria AG, FFG – Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Austria Glas Recycling GmbH und Altstoff Recycling Austria AG, IST Austria, Klima- und Energiefonds, Erste Financial Life Park, Boehringer Ingelheim, ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wiener Städtische Versicherung, LGV-Frischgemüse, Eskimo, RUAG Space GmbH,Kuppitsch.

