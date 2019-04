Sodexo als „Superbrand 2019“ ausgezeichnet

Sodexo gewinnt den „Superbrands Award“ für herausragende Marke

Wien (OTS) - Das Superbrands Austria Business Brand Council hat Sodexo Benefits & Rewards Services als Business Superbrand für 2019 gewählt. Diese Ehrung verdeutlicht, dass die Marke Sodexo in Österreich bekannt ist, geschätzt wird und Kunden und Geschäftspartnern die Sicherheit bietet, hervorragende Qualität zu erhalten.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und das damit verbundene positive Feedback zu unserer Marke. Die Superbrands Auszeichnung beweist einmal mehr, dass Sodexo eine innovative und erfolgreiche Marke ist, auf die unsere Partner vertrauen“, so Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits & Rewards Services Austria.

Der Datenbank-Dienstleister „Bisnode Dun & Bradstreet“ selektiert österreichische B2B-Marken anhand wirtschaftlicher Kriterien, welche anschließend vom Superbrands Council, ein Gremium aus Fachexperten im Bereich Wirtschaft, Kommunikation, Marketing und Marktforschung, bewertet werden. Sodexo wurde nun zum wiederholten Mal mit der Business Superbrands Auszeichnung geehrt.

Superbrands International

Vor etwa 20 Jahren wurde das Superbrands Programm in Großbritannien von Marketing und Kommunikationsexperten eingeführt. Diese setzten sich zwei Ziele: Außerordentlich starke Marken sollten ins Rampenlicht gerückt werden und darüber hinaus sollten sich andere Marktteilnehmer daran ein Beispiel nehmen können, um für die eigene Marke zu lernen. Das Programm ist mittlerweile in 90 Ländern, verteilt auf alle fünf Kontinente, tätig.

Sodexo

1966 von Pierre Bellon in Marseille gegründet, ist Sodexo heute weltweit führend bei „Quality of Life Services“ im Alltag. In über 50 Jahren haben wir eine einzigartige Expertise entwickelt, unterstützt von 460.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus rund 100 Berufsgruppen, die täglich 100 Millionen Verbraucher in 72 Ländern rund um den Globus servicieren.

Am österreichischen Markt verfügt Sodexo über mehr als 40 Jahre Erfahrung. 3.700 Mitarbeiter begeistern rund 475.000 Verbraucher täglich mit unseren individuellen „Quality of Life Services“ aus einem einzigartigen Spektrum an On-site Services und Benefits & Rewards Services.

Sodexo Benefits & Rewards Services Austria ist seit 1993 in Österreich tätig und mit rund 400.000 Verwendern und 19.000 Einlösestellen Marktführer in der Abwicklung von steuerfreien Sozialleistungen mittels Gutscheinsystemen für Mitarbeiter. Neben den bewährten Papiergutscheinen werden bereits seit 2006 auch Kartenlösungen angeboten. Das Produktportfolio wird ständig erweitert, um den im Wandel begriffenen Bedürfnissen unserer Kunden und Endnutzer mit innovativen Lösungen entgegenzukommen und immer am Puls der Zeit zu bleiben.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. András Wiszkidenszky

Regional Director

+43 1 386 5323

wiszkidenszky @ superbrands.at



Anna Ailes, MA

Marketing Director

+43 328 6060

anna.ailes @ sodexo.com