ÖAMTC: Linz-Marathon 2019 (+ Grafik)

A7 ab 04:00 Uhr gesperrt, Zeitverluste auf der Leonfeldener Straße (B126)

Wien (OTS) - Am Sonntag, 14. 04, wird der 18. Marathon in Linz ausgetragen. Die Laufveranstaltung wird zahlreiche Straßensperren, besonders im und um das Linzer Stadtzentrum, nach sich ziehen. Die Mühlkreis Autobahn (A7) wird schon ab 4:00 Uhr zwischen Dornach und Prinz-Eugen-Straße gesperrt und erst wieder um ca. 12:00 Uhr geöffnet. Ab 6:30 Uhr gehen dann sukzessive andere wichtige Verbindungen zu. Der Club rät, das Auto zu Hause zu lassen und auf Fahrten durch die Stadt zu verzichten.

Sperre der Mühlkreis Autobahn (A7)

Die Mühlkreis Autobahn wird zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Dornach in der Zeit von 04:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr gesperrt. Die Umleitung in Richtung Freistadt erfolgt über A7 Abfahrt Voest, in Richtung West Autobahn (A1) über die Abfahrt Treffling. Beide Ausweichmöglichkeiten führen über die Steyregger Brücke im Zuge der B3 sowie die Pleschinger Straße (L569).

Lokale Umleitungen

Der Süden von Linz bleibt über die Mühlkreis Autobahn (A7) und die Umfahrung Ebelsberg im Zuge der Wiener Straße (B1) erreichbar. Im Westen können ganztägig der Bindermichl Tunnel, der Römerbergtunnel und die Nibelungenbrücke befahren werden. Im Norden steht stadtauswärts die Leonfeldener Straße ab der Freistädterstraße, stadteinwärts die Route über Harbacherstraße - Ferdinand Markl Straße - Bachlbergweg - Knabenseminarstraße - Hauptstraße - Nibelungenbrücke zur Verfügung.

Zeitverlust bei Anreise aus dem Mühlviertel

Wer aus dem Mühlviertel über die Leonfeldener Straße (B126) anreist, sollte einen Zeitverlust von ca. 15 Minuten einplanen. Knappe 10 Kilometer vor Linz ist die B126 im Bereich Haselgraben wegen einer Baustelle gesperrt. Der Verkehr wird bei Hellmonsödt/Glasau auf die Kirchschlager Straße (L1500) umgeleitet. Über Kirchschlag gelangt man im Bereich der Speichmühle wieder auf die B126.

Polizei-Hotline

Das Stadtpolizeikommando Linz richtet für genauere Auskünfte unter 059133-40-2121 eine Verkehrs-Hotline ein. Bis Samstag, 13.04., ist sie täglich von 08:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 18:00 Uhr besetzt. Am Tag des Marathons, Sonntag, 14.04., können Informationen von 06:00 bis 16.00 Uhr eingeholt werden.

Hauptplatz Linz

Die Aufhebung der Sperren erfolgt ab 12:00 Uhr etappenweise. Im Ziel, am Linzer Hauptplatz, werden die letzten Läufer um 15:00 Uhr erwartet. Bis 18:00 Uhr sollte sich das Verkehrsgeschehen in und um Linz wieder beruhigt haben.

