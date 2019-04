David Hasselhoff: "Ich frage jeden Tag Alexa, wer David Hasselhoff ist"

Hamburg (ots) - Ex-"Baywatch"-Star David Hasselhoff zeigt sich diese Woche in GALA (Heft 16/2019, ab heute im Handel) als Meister der Sprüche. ",Alexa, wer ist David Hasselhoff?' Das frage ich jeden Tag. 'David Hasselhoff ist ein Superstar!', lautet die Antwort. Meine Frau ist total genervt, wenn ich das mache. Dann frage ich: ,Alexa, wer ist Hayley Roberts?' Antwort: ,Keine Ahnung.' Haha!"

Das Selbstbewusstsein des 66-Jährigen in Sachen Schauspielerei ist nach wie vor riesig: "Die sollen mich mitspielen lassen: 'Babylon Berlin mit David Hasselhoff.' Ich könnte einen amerikanischen Soldaten in Gefangenschaft spielen und einfach als David Hasselhoff dabei sein. Sie könnten die Show auf der ganzen Welt verkaufen", so Hasselhoff in GALA.

Außerdem möchte er die Deutschen über ihre eigene Geschichte aufklären: "Mein Hörbuch ,Up Against The Wall' erscheint am Tag der Wiedervereinigung. Die Leute bekommen einen guten Einblick, wie es damals im Osten war - viele wissen das hier in Deutschland gar nicht mehr. Auch über den Zweiten Weltkrieg weiß kaum jemand was."

