„Dance of Urgency“ Presseführung im MuseumsQuartier

Wien (OTS) - Jeder Art von Tanz liegt eine Symbolik zu Grunde. Tanz kann eine Form von Socializing sein, eine Kunstform und/oder Ausdruck ritueller Praktiken. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der „Rave-o-lution“ im März 2018 vor dem georgischen Parlament in Tiflis, den anti-faschistischen Protesten in Berlin und antiken dionysischen Ritualen, und warum kommt der Soundtrack zu diesen Ereignissen von Drums von AfroamerikanerInnen? Inwieweit spiegelt die Tanzkultur in Clubs die aktuelle gesellschaftspolitische Situation und den Kampf von Einzelpersonen oder Gruppen wider? Die von Bogomir Doringer kuratierte Ausstellung versucht, eine Definition für „Dance of Urgency“ zu finden, die auf jenen Emotionen beruht, die aus persönlichen und kollektiven Krisen entstehen.



Presseführung

„Dance of Urgency“

Mittwoch, 24.04., 10h

frei_raum Q21 exhibition space

MuseumsQuartier Wien



Als Gesprächspartner erwarten Sie:



Elisabeth Hajek, Künstlerische Leiterin, frei_raum Q21 exhibition space

Bogomir Doringer, Kurator Ausstellung „Dance of Urgency”



sowie folgende an der Ausstellung teilnehmenden KünstlerInnen:

Chiara Baldini* (ITA), Jan Beddegenoodts (BEL), Irina Birger* (NLD), Shohei Fujimoto* (JPN), Mark Flash / UNDERGROUND RESISTANCE, Rojeh Khleif (PSE), JAZAR CREW (PSE), Liese Kingma* (NLD), Club Commission Berlin, Rafael Kozdron (POL), Yarema Malashchuk / CXEMA (UKR), Naja Orashvili & Giorgi Kikonishvili* /BASSIANI (GEO), Francesco Pusterla* (ITA), RECLAIM CLUB CULTURE, Paata Sabelashvili* (GEO), Anna Vasof (AUT)



*Artist-in-Residence des Q21/MQ



Um Anmeldung wird gebeten.



Dance of Urgency

Dauer: 25.04. bis 01.09., Di bis So 13-16h & 16.30-20h, Eintritt frei

Eröffnung: Mi 24.04., 19h

Ort: frei_raum Q21 exhibition space/MuseumsQuartier Wien

Trailer: https://vimeo.com/326276114

www.Q21.at

www.danceofurgency.com

Rückfragen & Kontakt:

Presse MQ

Mag. Irene Preißler

[+43] (0)1 / 523 58 81 - 1712

ipreissler @ mqw.at

www.mqw.at