Verteidigungsminister Kunasek auf mehrtägiger USA-Reise im Pentagon und bei der UNO

Kunasek: „Friedenseinsätze und Ausbildungskooperationen sind wichtige Themen im verteidigungspolitischen Dialog zwischen Österreich und den USA“

Wien (OTS) - Heute Dienstag, dem 9.4.2019, startet Verteidigungsminister Mario Kunasek seine mehrtägige Reise in den USA. Zweck der Reise ist es, den verteidigungspolitischen Dialog zwischen Österreich und den USA wiederzubeleben und neue Ausbildungskooperationen zu beschließen. Zuletzt war 2012 ein österreichischer Verteidigungsminister zu einem offiziellen Besuch in die USA eingeladen.

Am Dienstag, den 9.4.2019, findet im Pentagon (Arlington, Virginia) zunächst ein Treffen mit dem Chef der Nationalgarde General Joseph L. Lengyel statt, gefolgt durch eine Einweisung bei der Nationalgarde in Aberdeen (South Dakota). Dabei wird eine Partnerschaft zwischen der Nationalgarde und einem österreichischen Milizverband vereinbart.

Am Mittwoch, den 10.4.2019, wird der österreichische Verteidigungsminister die US-Marine Korps-Basis (Marine Corps Base) in Quantico (nahe Washington D.C.) besuchen.

Seitens des Marine Korps besteht großes Interesse am Know-how des Bundesheeres bei der Alpinausbildung und an einer zukünftigen Kooperation. Im Gegenzug soll für österreichische Fähnriche die Möglichkeit geschaffen werden, während ihrer Offiziersausbildung ein Semester an Akademien der US-Streitkräfte studieren zu dürfen.

Am Nachmittag trifft Verteidigungsminister Kunasek im Pentagon den US-Verteidigungsminister Patrick M. Shanahan. Themen sind die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, die allgemeine Sicherheitslage im Nahen Osten und insbesondere das Engagement der USA und Österreichs am Westbalkan.

Am Donnerstag, den 11.4.2019, besucht der österreichische Verteidigungsminister das UN-Hauptquartier in New York. Gesprächsthemen sind aktuelle Peacekeeping-Einsätze und die Rolle Österreichs dabei.

Am Freitag, den 12.4.2019, steht ein Besuch der Unteroffiziersakademie (NCO Leadership Center of Excellence) in El Paso (Texas) am Plan. Auch hier wird eine Ausbildungskooperation fixiert werden. Österreichischen Unteroffizieren soll es ab 2020 möglich sein, an Ausbildungen in den USA teilzunehmen.

Am Nachmittag folgt für Minister Kunasek eine Einweisung bei der Grenzüberwachung - „Customsand Border Control“ - an der Grenze zu Mexiko.

Die Delegation des Verteidigungsministers, der auch der EU-Abgeordnete Harald Vilimsky angehört, wird vom US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina begleitet.

Verteidigungsminister Kunasek: „Ich erwarte mir von dieser Reise in die USA neue Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Soldaten und eine Wiederbelebung des sicherheitspolitischen Dialogs mit den USA. Besonders freut mich das Interesse des US-Marine Corps an unseren Alpinfähigkeiten.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Mag. Gerold Fraidl

Pressesprecher des HBM

0664-6221037

gerold.fraidl @ bmlv.gv.at