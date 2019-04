Frühlingserwachen auf Schloss Hof

Mit dem Frühling beginnt auf Schloss Hof ein bunter Veranstaltungsreigen für die ganze Familie.

Schloßhof (OTS) - Schloss Hof bietet im Frühling ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm. Den Auftakt macht der Ostermarkt, der noch bis zum 22. April an den Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr mit Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und einem unterhaltsamen Kinderprogramm lockt. Am 1. Mai finden traditionell das Maibaumfest und der Tierumzug statt. Auf die Gäste wartet um 14 Uhr eine bunte Parade mit den tierischen Bewohnern des Gutshofes. Beim Maibaumfest um 15 Uhr werden schwungvolle Live-Musik, Tanzeinlagen verschiedener Volkstanzgruppen und kulinarische Schmankerln geboten.

Am 4. und 5. Mai lädt Schloss Hof von 10 bis 18 Uhr zum GenussFest. In Kooperation mit der GENUSS REGION ÖSTERREICH verwandelt sich Schloss Hof zur kulinarischen Schatzkammer. Rund 50 GenussRegionen – vom Kleinwalsertal bis ins Südburgenland, vom Mühlviertel bis ins Kärntner Jauntal – stellen erlesene Spezialitäten vor und laden zum Verkosten ein.

Der 12. Mai steht auf Schloss Hof ganz im Zeichen des Muttertags. Im Festsaal findet um 11 Uhr ein Muttertagskonzert der Philharmonie Marchfeld statt, das unter dem Motto „Lustiges & Unterhaltsames aus Wiener Musik, Volksmusik, Jazz & Pop“ steht. Das Restaurant „Zum weissen Pfau“ bietet einen köstlichen Muttertagsbrunch an. Im prachtvollen Barockgarten kann begleitet von Jazz-Klängen gepicknickt werden. Der Picknickkorb kann selbst mitgebracht oder beim Restaurant „Zum weissen Pfau“ vorbestellt werden (mindestens zwei Tage vorher unter +43 2285 200 00-831). Auch den jungen BesucherInnen wird nicht langweilig. Sie können unter anderem in der Kinder- und Familienwelt von 13 bis 17 Uhr Mürbteigkekse in Herzchenform backen und Muttertagsgeschenke basteln.

Von 30. Mai bis 2. Juni finden von 10 bis 18 Uhr die Gartentage statt und Schloss Hof wird wieder zum Anlaufpunkt für alle PflanzenliebhaberInnen und HobbygärtnerInnen. Fachvorträge, Workshops, eine Pflanzentauschbörse und Blumenschau sowie AusstellerInnen mit einem vielfältigen Produktangebot rund um Garten, Balkon und Terrasse sorgen für jede Menge Abwechslung. Außerdem wird die Vollendung des siebenterrassigen Barockgartens gefeiert. Nach der Wiederherstellung der siebten Gartenterrasse zeigt sich dieser in voller Pracht und begeistert neuerdings mit einem Labyrinth sowie einem Irrgarten mit Aussichtsplattform.

Der Verband BIO AUSTRIA Niederösterreich und Wien verwandelt den barocken Gutshof beim Biofest am 9. und 10. Juni in ein großes Bio-Dorf. Zahlreiche Marktstände präsentieren von 10 bis 18 Uhr kalte und warme Bio-Köstlichkeiten. Darüber hinaus wird ein informatives und unterhaltsames Rahmenprogramm rund um das Thema „Bio“ geboten. Beim Schaukochen etwa, werden köstliche Gerichte aus biologischen Zutaten gezaubert.

Getreu dem Motto: „Einer für alle – alle für einen“ werden die Gäste bei den Musketierspielen von 20. bis 23. Juni ins Zeitalter Prinz Eugens zurückversetzt. Zu seinen Ehren findet an allen Tagen ab 15 Uhr das Reiterfest der Musketiere statt. Die BesucherInnen erwarten beeindruckende Reitkunst, spannende Kampfszenen und tolle Kostüme.

Eintritt: Erwachsene € 15 / Kinder (6-18 J.) € 9 / Familien (2 Erw. + max. 3 Ki.) € 39

TIPP: Mit Jahreskarte besonders günstig: Erwachsene € 34 / Kinder (6-18 J.) € 19

Nähere Informationen unter +43 2285 20 000, office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

