Tiroler wird neuer Präsident des Österreichischen Imkerbundes

Reinhard Hetzenauer einstimmig von der Mitgliederversammlung gewählt

Wien (OTS/Wien) - Die Mitgliederversammlung des Österreichischen Imkerbundes (ÖIB) wählte den Tiroler Imkerverbandspräsidenten Ing Reinhard Hetzenauer in Altlengbach am 5.4. einstimmig zu ihrem neuen Präsidenten. Der scheidende Präsident Johann Gruscher steht mit seiner Erfahrung weiterhin als Vizepräsident zur Verfügung.

Bei der jährlichen Mitgliedervollversammlung des OIB wurde der Tiroler aus Axams einstimmig zum Präsidenten des ÖIB gewählt. Die versammelten Mitglieder entschieden sich einstimmig für Hetzenauer, der zuvor als Mitglied des Vorstandes die Kompetenzen des Verbandes maßgeblich beeinflusste. Gemeinsam mit dem bisherigen Präsidenten Johann Gruscher wird er die Arbeit des ÖIB weiterführen.

„Zusammen mit unserem Vorstandsgremium werde ich mich mit voller Kraft für die Belange der Imker und unserer Umwelt einsetzen. Die österreichischen Imker spielen eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Insektensterbens. Eines meiner Hauptanliegen ist es, die Imkerei und ihre Aufgaben der Arterhaltung der Öffentlichkeit näher zu bringen“ sagt Reinhard Hetzenauer.

Der ÖIB ist die Interessenvertretung von 28.000 Imkern in Österreich. Diese betreuen rund 300.000 Bienenvölker und tragen so zur Produktion von hochwertigem Honig, Weitervermittlung von Wissen rund um Bienen und auch zur Erhaltung der Artenvielfalt in unserer Umwelt bei.

