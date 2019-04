Corporate Influencer: Mitarbeiter als Markenbotschafter

Neues Seminar am 28. Mai in Salzburg

Salzburg (OTS) - Corporate Influencer sind zum Trendthema in der Kommunikationsbranche geworden. Hinter der Entwicklung steckt die Erkenntnis, dass Mitarbeiter die besseren Markenbotschafter sind. Im Unterschied zu externen Influencern überzeugen Kommunikatoren aus dem eigenen Unternehmen durch Authentizität und Fachwissen.

In seinem Seminar “Corporate Influencer” am 28. Mai 2019 in Salzburg demonstriert Dr. Martin Sturmer, wie Unternehmen Fürsprecher aus den eigenen Reihen gewinnen können. „Corporate Influencer haben enormes Potenzial“, sagt Sturmer. „Sie stärken die Markenbekanntheit und steigern die Interaktionsraten mit Kunden und Interessenten. Außerdem verbessern sie die Mitarbeiterbindung und unterstützen den Aufbau einer starken Arbeitgebermarke.“

Viele Unternehmen würden das Potenzial allerdings nicht abrufen. „In den meisten Fällen scheitern die guten Vorsätze an der Motivation geeigneter Mitarbeiter sowie an der relativ komplexen Organisation“, meint Sturmer. Im Mittelpunkt des Seminars stehen daher praxiserprobte Methoden und Instrumente für den Aufbau eines erfolgreichen Corporate-Influencer-Programms.

Die Seminarinhalte und das Anmeldeformular sind abrufbar unter: https://sturmer.at/corporate-influencer/

Termin: 28. Mai 2019, 9:00 – 16:00 Uh

2nd Floor, Franz-Josef-Straße 3, 5020 Salzburg Kosten pro Person: 540 Euro exkl. USt.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Martin Sturmer

Tel.: +43 699 1135 33 99

E-Mail: martin @ sturmer.at