Wölbitsch: SPÖ-Stadtrat Hacker agiert bei Sozialhilfe-Grundsatzgesetz weiterhin realitätsfern

Wien darf nicht länger Sozialhilfemagnet bleiben – Zuwanderung ins Sozialsystem muss gestoppt werden

Wien (OTS) - „Nun wurde einmal mehr lange und breit diskutiert. Jetzt gilt es zu handeln. Aber das rot-grün regierte Wien agiert weiterhin realitätsfern. Die Anzahl an Ausreden des zuständigen Wiener Soziallandesrates Peter Hacker hat sich mittlerweile mehr als erschöpft“, so Stadtrat Markus Wölbitsch nach den heutigen Gesprächen der Soziallandesräte zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz. „Wien darf nicht länger Sozialhilfemagnet bleiben. Die Zuwanderung ins Sozialsystem muss endgültig gestoppt werden.“

„Schließlich lebt ein Sozialsystem von einer guten Balance zwischen Menschen, die Leistungen beziehen müssen und jenen, die sie finanzieren. Diese Balance ist aber nicht in Ordnung, wenn in Wien für 20 Prozent der Einwohner Österreichs 65 Prozent der Mittel für die Mindestsicherung anfallen. Gerade Wien hat hier deshalb dringenden Handlungsbedarf“, so der ÖVP-Stadtrat abschließend.

