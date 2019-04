Sichtbarkeit für Minderheit schaffen: Bürgermeister Ludwig hisst Roma-Flagge am Rathaus

Der 8. April ist Internationaler Tag der Roma – Wien beteiligt sich am Aktionstag

Wien (OTS/RK) - Der heutige 8. April ist der Internationale Tag der Roma. Der Aktionstag findet seit 29 Jahren statt, um auf die oft schwierige Situation der Roma in der ganzen Welt aufmerksam zu machen – auch Wien beteiligt sich. Am späten Mittag hat Bürgermeister Michael Ludwig mit dem Hissen der Fahne der Roma am Wiener Rathaus das Programm des Aktionstags in Wien offiziell eröffnet. Für den Stadtchef ist die Fahne, die nun beim Rathaus-Eingang in der Lichtenfelsgasse weht, „ein Zeichen von Solidarität mit Menschen, die immer noch gegen Vorurteile kämpfen müssen“. Auf der Flagge ist ein rotes Speichenrad auf grünem und blauem Grund zu sehen.

„Seit vielen Jahren unterstütze ich die Anliegen der Roma. So wurde in Floridsdorf eine Verkehrsfläche in Roma-Platz umbenannt, um für diese ethnische Gruppe Sichtbarkeit herbei zu führen“, sagte Ludwig, nachdem er gemeinsam mit Grünen-Gemeinderätin Birgit Hebein die Fahne der Roma gehisst hatte. „Und als EU-Mitglied haben wir die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Roma auch in anderen Ländern Unterstützung erhalten“, sprach Ludwig die Herabwürdigung der Lebensweise der Roma vor allem in östlichen EU-Ländern an. „Ich freue mich sehr, dass am heutigen Internationalen Tag der Roma erstmals die Roma-Fahne am Wiener Rathaus wehen wird. Es war mir wichtig, dieses Anliegen aus Respekt zu unterstützen“, so Gemeinderätin Birgit Hebein.

In Wien wird der Tag u.a. mit einer Podiumsdiskussion im ORF-RadioKulturhaus (4., Argentinierstraße 30a) begangen – ab 18.30 Uhr diskutieren VertreterInnen von EU, Uni Wien und Roma-Beiräten aus Österreich und Deutschland unter der Moderation des Autors Michael Köhlmeier. Im Anschluss spielt der bekannte Musiker Harri Stojka ein Konzert.

Das Datum des Internationalen Tags der Roma geht zurück auf das Jahr 1971, als in London der erste internationale Roma-Kongress abgehalten wurde. Armut und Diskriminierung sind ein prägender Teil des Alltags der bis zu zwölf Millionen Roma in Europa. Der internationale Aktionstag will aber keinesfalls nur darauf die Aufmerksamkeit richten, sondern auch auf eine reiche Kultur und ihren Einfluss und Beitrag in der Gesellschaft. Die Roma bilden die größte ethnische Minderheit in Europa. (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse