„DIE.NACHT“: David Garrett und Sibylle Berg bei „Willkommen Österreich“ am 9. April

Außerdem: Neues von den „Pratersternen“ und Wiedersehen mit „Ochs im Glas“

Wien (OTS) - Geiger David Garrett kennt keine Genregrenzen. Ob er auch mit „GRM“ etwas anfangen kann, lässt sich beim Besuch von Sibylle Berg klären. Die Schweizer Autorin hat ihr neues Buch nach dem aus Großbritannien stammenden Musikstil benannt. Beide sind zu Gast in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 9. April 2019, um 22.00 Uhr in ORF eins. Ein Lied im Wiener Dialekt vorgetragen von „Amadeus Austrian Music Award“-Nominee Nino aus Wien steht ebenfalls auf dem „WÖ“-Programm. Nach dem erfolgreichen Auftakt mit 232.000 Zuschauerinnen und Zuschauern (15 Prozent Marktanteil) vergangene Woche gehen um 23.10 Uhr die „Pratersterne“ wieder am „DIE.NACHT“-Himmel auf. Diesmal sind Roland Düringer, Franziska Singer, Blözinger und Nowhere Train zu sehen. Und um 23.40 Uhr geht es beim Wiedersehen mit „Ochs im Glas“ wieder ans Eingemachte.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Mit seinen Interpretationen von Pop-und-Rock-Songs wie „Smooth Criminal“ oder „Nothing Else Matters“ eroberte David Garrett ein internationales Millionenpublikum. Im Mai startet der deutsche Stargeiger seine „Unlimited – Greatest Hits“-Tour und feiert damit sein zehnjähriges Crossover-Jubiläum. Gemeinsam mit seiner Band und der Neuen Philharmonie Frankfurt gibt David Garrett in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sein breites Musikrepertoire zum Besten. Am Dienstag ist der 38-jährige „Teufelsgeiger“ zu Gast in „Willkommen Österreich“.

Egal wo man hinkommt, Sibylle Berg ist schon dort. Die Schweizerin steht mit den coolsten Schauspieler/innen, Musiker/innen und Bands auf der Bühne, pimpt Magazine und TV-Shows mit ihren Wortbeiträgen auf und ist auf sämtlichen Social-Media-Plattformen aktiv. Und das alles nur nebenbei, denn eigentlich ist Frau Berg, wie sie sich selbst gern nennt, sehr erfolgreiche Schriftstellerin. Ihr Werk umfasst 25 Theaterstücke, 14 Romane und wurde in 34 Sprachen übersetzt. „GRM – Brainfuck“ heißt ihr aktuelles Buch, das in Großbritannien spielt und die Geschichte von vier Kindern erzählt, „die nichts anderes kennen als die Realität des gescheiterten Staates“. In Kürze startet die Lesetour, und sie wäre nicht Sibylle Berg, würde sie bei ihren Auftritten nicht von einer jungen Gang britischer Grime-Musiker begleitet.

Die Reihe der Amadeus-nominierten Musikerinnen und Musiker auf der „Willkommen Österreich“-Bühne wird am Ende der Sendung von Nino aus Wien fortgesetzt. Der „Amadeus Austrian Music Award“ ist am Donnerstag, dem 25. April, live-zeitversetzt um 21.55 Uhr in ORF eins zu sehen. Im „WÖ“-Studio präsentiert Nino seinen Song „Bevor du schläfst“.

„Pratersterne“ mit Düringer, Singer, Blözinger und Nowhere Train um 23.10 Uhr

Im Szenelokal „Fluc“ am Wiener Praterstern begrüßt Hosea Ratschiller wieder alles aus der Kabarettszene, was Rang und Namen hat oder bald kriegen wird! Die bewährte Mischung aus Newcomerinnen und bewährten Kleinkunst-Stars gibt wieder einen Über- und Einblick in die lebendige Szene. In Folge zwei zu sehen: Roland Düringer, Franziska Singer, Blözinger und Nowhere Train.

„Ochs im Glas“ um 23.40 Uhr

Ein kulinarisches Projekt von Kopf bis Fuß und mehr als tausend Gläsern. Ein ganzes Rind wird verkocht. Von Anfang bis zum Ende, von Kopf bis Fuß. Und es wird haltbar gemacht, nicht zuletzt, um zu zeigen, dass das Supermarktregal keineswegs ein Schicksal ist. Das Fleisch wird geräuchert und getrocknet, vor allem aber wird es eingekocht. In zig verschiedenen Varianten und Rezepturen. Klassisch und quer durch alle Weltküchen. Die Darsteller – Ingo Pertramer, Thomas Nowak und Florian Holzer – kaufen ein ganzes, lebendiges Tier von der grünen Alm, sie schlachten es, sie zerteilen es und verarbeiten das Fleisch im Zuge einer zweiwöchigen Open-Air-Kochsession zu haltbaren und appetitlichen Fleischkonserven. Und geraten dabei wohl oder übel an ihre physischen und psychischen Grenzen.

