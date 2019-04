Suchtgiftlenker flüchtet und kann erst in Niederösterreich angehalten werden

Wien (OTS) - Datum: 07.04.2019

Uhrzeit: 18:43 bis 19:16 Uhr

Adresse: Wien bzw. Niederösterreich

Beamten der Polizeiinspektion Linzer Straße fiel am Gaudenzdorfer Gürtel (Höhe Ordnungsnummer 73) ein 52-jähriger Österreicher auf, der in einem Auto unterwegs war und den sie schon von früheren Amtshandlungen und Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz kannten. Die Polizisten versuchten daraufhin, den Fahrzeuglenker am Gaudenzdorfer Gürtel 65 anzuhalten. Sofort entzog sich der Mann der Anhaltung und raste über die Linke Wienzeile in Richtung stadtauswärts davon. Dabei setze er unzählige verkehrsrechtliche Übertretungen, überfuhr unter anderem mehrmals rote Ampeln mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer.

Als der Mann verkehrsbedingt kurz anhalten musste, wurde versucht, ihn aus dem Fahrzeug zu ziehen, was jedoch nicht gelang, da er sofort wieder davonraste. Zwei Wiener Streifenwägen verfolgten den Flüchtigen. Nach der Wiener Stadtgrenze nahmen auch die Funkmittel der Autobahnpolizeiinspektionen Altlengbach sowie Alland die Verfolgung auf. Schließlich gelang es, das Fluchtauto mit Streifenwägen zu umzingeln und durch koordiniertes Abbremsen auf der A1 (Höhe Kilometer 45) anzuhalten. Beim erneuten Versuch der Festnahme gab der Tatverdächtige wieder Gas und kollidierte mit einem Streifenwagen. Er konnte jedoch festgenommen werden.

Es stellte sich heraus, dass der 52-Jährige, der bereits mehrfach vorbestraft ist, keinen Führerschein besitzt. Ein Alko-Test ergab einen Messwert von 1,6 Promille. Zusätzlich besteht der Verdacht des Suchtmittel-Einflusses (beim Festgenommenen wurden mehrere Tabletten sichergestellt).

Der mutmaßliche Täter wurde wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt, darunter:

Zahlreiche Übertretungen der Straßenverkehrsordnung

Fahren unter Alkohol- und Suchtmitteleinfluss

Fahren ohne Lenkberechtigung

Zusätzlich werden dem Mann folgende strafrechtlichen Delikte zur Last gelegt:

Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr

Widerstand gegen die Staatsgewalt

versuchte schwere Körperverletzung

Übertretung nach dem Suchtmittelgesetz

Es ist von Glück zu sprechen, dass keine Personen zu Schaden kamen. Die Anhaltung des Tatverdächtigen war zudem nur aufgrund des professionellen und koordinierten Einschreitens der beteiligten Polizisten der Landespolizeidirektionen Niederösterreich und Wien möglich.

Der 52-Jährige befindet sich in Haft.

