Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof: Krematorium, Friedhof, Trauerkutsche und Trauerfamilie aus LEGO-Steinen präsentiert

Empfohlen vom Wiener Landesverband für Psychotherapie

Wien (OTS) - Das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof ist bekannt für die Vermittlung der Geschichte der Wiener Trauer- und Beisetzungskultur, aber auch für eine „augenzwinkernde“ Begegnung mit dem Thema „Tod“.

Im Rahmen eines Pressetermins wurden heute, am 8. April 2019, die neuen LEGO-Produkte mit therapeutischem Mehrwert im Bestattungsmuseum den Vertreterinnen und Vertretern der Medien präsentiert.

Die Leichentram oder der Leichenwagen aus LEGO sind mittlerweile Klassiker und werden weltweit verschickt. Alle Produkte aus LEGO-Steinen sind kombinierbar.

Neu sind jetzt der LEGO-Friedhof mit Grabstein, Grab, Bagger und Friedhofsmitarbeiter, ein bespielbarer LEGO-Krematoriumsofen, eine LEGO-Trauerkutsche und eine Trauerfamilie aus LEGO, bestehend aus Mutter, Vater, Kind, Verstorbenem und Skelett.

„Wir schaffen mit diesen Produkten die Möglichkeit, das Thema Tod begreifbar zu vermitteln. Im Vorfeld stand dabei die Frage: Wie kann Kindern bei der Bewältigung von psychischen Ausnahmesituationen geholfen werden? Die neuen LEGO-Produkte erleichtern das Gespräch. So kann anhand des Krematoriums spielerisch erklärt werden, was zum Beispiel mit dem geliebten Großvater bei einer Feuerbestattung passiert oder anhand des LEGO-Friedhofes gezeigt werden, wie eine Beisetzung abläuft.“, so Dr. Markus Pinter, Geschäftsführer der B&F Wien - Bestattung und Friedhöfe GmbH.

Die neuen Produkte sprechen auch Therapeutinnen und Therapeuten an, die neue Wege bei der Vermittlung dieses schwierigen Themas gehen möchten.





Wiener Landesverband für Psychotherapie - Wie spreche ich mit Kindern über den Tod?

Der Tod ist uns allen gewiss, und dennoch überfordert dieses Thema viele Erwachsene, wenn sie mit Kindern darüber sprechen sollen. Kinder brauchen jedoch einfühlsame Erwachsene, die ihre eigenen Gefühle angemessen zeigen und ehrliche Antworten in einfachen klaren Worten geben können. Erwachsene, die da sind ohne sich aufzudrängen und selbst ein gutes Maß an Nähe und Distanz spüren. Erwachsene, die geduldig und verständnisvoll mit den unterschiedlichen Trauer- oder Abwehrreaktionen von Kindern umgehen und deren Grenzen respektieren.

Hilfreich bei Verarbeitungsprozessen aber auch in der Vorbereitungs- und Präventionsarbeit ist hierbei Material, das innere Vorgänge bildlich nach Außen bringt. Denn Kinder können sich besonders kreativ und gut auf symbolischer Ebene ausdrücken.

„Ich kann mir gut vorstellen, dass die neuen Spiele- und Bausets des Wiener Bestattungsmuseums auch zunehmend Platz in Praxen von PsychotherapeutInnen für Kinder Einzug halten“, so Mag.a Michaela A. Tomek vom Wiener Landesverband für Psychotherapie (WLP.) Dieses Spielmaterial kann bei Trauererlebnissen sowohl in der Prävention als auch Begleitung und Therapie von Kindern und deren Familien unterstützen.

Über den Wiener Landesverband für Psychotherapie (WLP)

Der Wiener Landesverband für Psychotherapie (WLP) wurde 1992 gegründet, hat ca. 1.200 Mitglieder und ist ein Zweigverein des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie (ÖBVP). Der ÖBVP ist die vom Bundesministerium für Gesundheit anerkannte, unabhängige Interessen-vertretung aller PsychotherapeutInnen und PsychotherapeutInnen in Ausbildung mit österreichweit über 3.800 Mitgliedern.

Die wichtigsten Ziele und Aufgaben sind die Durchsetzung eines Gesamt-Kassenvertrages für Psychotherapie, die Entwicklung und Sicherung von Qualitätsstandards sowie die Erarbeitung von Konzepten zur psychosozialen und psychotherapeutischen Versorgung.

Über das Bestattungsmuseum

Das 1967 gegründete Bestattungsmuseum, ein Unternehmensmuseum der Bestattung und Friedhöfe Wien, findet sich seit zwei Jahren im Souterrain der Aufbahrungshalle 2 des Wiener Zentralfriedhofs. In seiner Permanentschau präsentiert es auf 300 m² hunderte Ausstellungsstücke zur "Schönen Leich" und der speziellen Wiener Bestattungskultur. Darüber hinaus zeigt es Bizarres und Extravagantes vom wieder verwendbaren Sparsarg, den Kaiser Joseph II. 1784 einführte, bis zum Sarg "Cocoon" in der Form eines Kokons, der in 14 Farben von Flaschengrün bis Schokoladebraun erhältlich ist.

Die neuen LEGO-Produkte sind ab sofort im Shop des Bestattungsmuseums auf dem Wiener Zentralfriedhof vor Ort und im Onlineshop unter shop.bestattungsmuseum.at erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Florian Keusch

Pressesprecher & Leiter Bestattungsmuseum

B&F Wien – Bestattung und Friedhöfe GmbH

Simmeringer Hauptstrasse 339

1110 Wien

Tel: +43 (1) 760 70 – 28032

E-Mail: florian.keusch @ bfwien.at