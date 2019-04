Start für erste Förderrunde des AK Wien Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0

Einreichungen sind unter wien.arbeiterkammer.at/digifonds möglich

Wien (OTS) - Der AK Wien Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0 – eines der neuen AK Extras – hat ein klares Ziel: Er unterstützt innovative Projekte und Ideen, die dazu beitragen, die Arbeitswelt der Zukunft mit Hilfe von digitalen Tools für die Beschäftigten zu verbessern. Die erste Förderrunde startet ab sofort.

Mit dem digitalen Wandel steht die Arbeitswelt vor massiven Änderungen und großen Herausforderungen: Etwa in der Produktion durch veränderte Abläufe; durch die Auflösung zeitlicher und räumlicher Grenzen von Arbeit oder auch durch neue Formen, um ArbeitnehmerInnen Gehör zu verschaffen. „Für die AK ist klar, dass wir diesen Wandel, den die Digitalisierung ja bereits jetzt spürbar mit sich bringt, zum Wohle der Beschäftigten gestalten müssen“, so Maria Kubitschek, Bereichsleiterin Wirtschaft in der AK Wien. Aus diesem Grund investieren die Arbeiterkammern im Rahmen des Zukunftsprogramms 2019 bis 2023 insgesamt 150 Millionen Euro für eine große Digitalisierungsoffensive für Qualifizierung und für Projekte. In der AK Wien stehen heuer vier Millionen Euro zur Verfügung, um Digitalisierungsprojekte aus Perspektive der ArbeitnehmerInnen zu unterstützen. Abgewickelt wird das Volumen über den AK Wien Digitalisierungsfonds Arbeit 4.0, Einreichungen sind ab sofort möglich.

Was wird gefördert? Eingereicht werden können Projekte, die sich dem digitalen Wandel aus Perspektive der ArbeitnehmerInnen annehmen. Gefördert werden innovative und umsetzungsreife Projekte, die sich mit einer positiven Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft auseinandersetzen. Projekte können von Betriebsratskörperschaften, Gewerkschaften, Gruppen von ArbeitnehmerInnen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Forschung, öffentlichen Bildungseinrichtungen sowie der Stadt Wien, Körperschaften öffentlichen Rechts mit Sitz in Wien und Wiener Unternehmen eingereicht werden.

Förderzusagen noch vor dem Sommer: Bis zum 12. Mai 2019 können Projekte eingereicht werden, über deren Förderung noch vor dem Sommer entschieden wird. Mit einer weiteren Einreichfrist Ende September geht der Digitalisierungsfonds dann in die zweite Runde.

Wie funktioniert es? Alle Projektanträge werden auf die Erfüllung der formalen Voraussetzungen überprüft und auf Basis der Förderrichtlinien von einem Fachbeirat bewertet und von Mitgliedern des Vorstands der AK Wien beschlossen. Die Förderrichtlinien stehen ebenso wie der Förderantrag auf der Website des Digifonds wien.arbeiterkammer.at/digifonds zum Download bereit.

Wie hoch sind die Förderungen? Die Höhe der Förderungen liegt zwischen 2.000 und 200.000 Euro pro Projekt. Projekte von Unternehmen und Gebietskörperschaften werden zu maximal 50 Prozent des Projektvolumens gefördert.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Miriam Koch

+43 1 50165 - 12893

miriam.koch @ akwien.at

wien.arbeiterkammer.at