Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen in Wiener Neustadt eröffnet

LR Teschl-Hofmeister: Niederösterreich hat ein gutes und langjähriges Netz in der Betreuung für Menschen, die unsere Hilfe brauchen

St. Pölten (OTS/NLK) - Gemeinsam mit Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Vizebürgermeister Alois Hahn und dem Geschäftsführer der I:NÖ Leben GmbH Peter Hecht konnte kürzlich die neue Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen in Wiener Neustadt eröffnet werden. „Niederösterreich hat ein gutes und langjähriges Netz in der Betreuung für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Es freut mich sehr, dass das Angebot in Wiener Neustadt erweitert werden konnte“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Für die Hilfe für Menschen mit Behinderungen leistet das Land Niederösterreich pro Jahr rund 240 Millionen Euro. „Damit betreuen wir rund 4.500 Menschen in Tagesbetreuungseinrichtungen und 2.800 Menschen in betreuten und teilbetreuten Wohnungen. Auch die neue Tagesstätte der I:NÖ Leben GmbH wird vom Land Niederösterreich unterstützt – 24 der 26 Tagesbetreuungsplätze sind NÖ-Vertragsplätze“, erklärt Teschl-Hofmeister. Besonders dankbar ist man den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort: „Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass Sie ihre Tätigkeit weiterhin in so ausgezeichneter Weise leisten können. Sie leisten Tag für Tag Großartiges, voller Einsatz und Engagement.“

Die neue Tagesstätte der I:NÖ GmbH in Wiener Neustadt dient der Betreuung von geistig- und mehrfach behinderten Menschen. Arbeitsschwerpunkte der Einrichtung sind neben Küche und Kreativgruppe auch die Textilgruppe und die Wissenswerkstatt.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse