TV-COMEBACK: PULS 4 holt "Austria's next Topmodel" an die Côte d’Azur

PULS 4 sucht die hippsten NEW FACES der Modelbranche! Jet-Set-Life für die KandidatInnen an der Côte d'Azur - Bewerbungen ab SOFORT möglich.

Wien (OTS) -

"Austria's next Topmodel" kehrt auf Österreichs Bildschirme zurück

PULS 4 sucht die aufregendsten und hippsten NEW FACES der Modelbranche

Jet-Set-Life für die KandidatInnen am Luxus-Hotspot Côte d'Azur

Bewerbungen ab SOFORT unter www.puls4.com/topmodel und NEU: Hashtag-Scouting

und NEU: Hashtag-Scouting Models können unter dem Hashtag #antm2019 auf sich aufmerksam machen

Es ist offiziell: Österreichs erfolgreichster Privatsender holt "Austria’s next Topmodel“ zurück ins TV und startet mit voller Power ab Herbst 2019 mit neun Folgen in die neunte Staffel auf PULS 4.



Welches Jung-Talent holt sich den Sieg und den Titel "Austria's next Topmodel"? Ab sofort sucht PULS 4 die schönsten Model-Faces des Landes und begibt sich auf die Jagd nach den hippsten Burschen und Mädels Österreichs. Eine eigens engagierte Casting Crew ist unterwegs, um die vielversprechendsten Talente zum exklusiven PULS 4-Casting einzuladen.



Die auserwählten Kandidatinnen und Kandidaten erwartet die luxuriöseste Staffel aller Zeiten: Für die Schönsten unter ihnen geht es nach Südfrankreich an die Côte d'Azur, auf gewagte Shootings, zu Luxus-Yacht-Trips und auf in einen erbitterten Kampf um den heiß begehrten Titel "Austria's next Topmodel".



Ab sofort sind Bewerbungen unter www.puls4.com/topmodel möglich.



NEU: Hashtag-Scouting: Bewerbungen sind heuer auch mit dem Hashtag #antm2019 auf allen Social Media Kanälen möglich. Genaue Informationen zum Bewerbungsprozess befinden sich auf www.puls4.com/topmodel. It's time to be famous!



"Austria's next Topmodel" – im Herbst 2019, nur auf PULS 4



Rückfragen & Kontakt:

Verena Titze

verena.titze @ prosiebensat1puls4.com