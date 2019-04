Fulminante Eröffnung des 4GAMECHANGERS Festivals MORGEN mit dem 4STARTUPS-Day und SARAH CHEN

Sarah Chen (The Billion Dollar fund for Women) eröffnet morgen mit einer Welcome-Speech den 4STARTUPS-Day. On Stage: Entrepreneure, Start Ups, Business Angels und Gamechangers

Wien (OTS) - Morgen öffnen sich die Tore des internationalen Digitalfestivals „4GAMECHANGERS“. Tag eins, Dienstag, steht ganz unter dem Motto „4STARTUPS“ – und versammelt die klügsten Köpfe der nationalen und internationalen Start-Up-Szene und aus der Wirtschaft zu spannenden Diskussionen und anregenden Speeches.



ProSiebenSat.1 CDO Eun-Kyung Park und ProSiebenSat.1 PULS 4 CFO/COO Bernhard Albrecht begrüßen die Gäste des heurigen 4GAMECHANGERS Festivals. Sarah Chen (The Billion Dollar Fund for Women) eröffnet das 4GAMECHANGERS FESTIVAL und den 4STARTUPS-Tag am Dienstag, den 9. April 2019 mit einer Welcome-Speech.



Direkt danach startet das dreitägige Festival bereits mit spannenden Paneldiskussionen, Keynotes und Sessions zu Themen wie unter anderem "Blockchain Technology: Disrupting money & paperwork theatening or thrilling for human beings" oder "Recession/ Depression: Capital markets giving or taking the next big hit?"



Die wichtigsten Sessions im Überblick:





Blockchain Technology: Disrupting money and paperwork threatening or thrilling for human beings mit Nele Wollert (Fractual Launchpad), G erhard Gamperl (VERBUND), Odelia Torteman (Deloitte), Sheryl Foo (Vertech), Hsien-Hui Tong (SGinnovate) und Hai Ho (Triip Pte)

Industry meets Makers: Making the BIG FAST und the FAST BIG: Georg Kapsch (Federation of Austrian Industries), Sabine Herlitschka (Infineon Technologies Austria), Frank Melzer (Festo), Sandra Stromberger (Indystry meets makers), Peter Umundum (Österreichische Post), Guido Baltes (IST) und Peter Mitterbauer (Miba)

Corporate Ventures: Repressing competition or forming alliances - which is more promising? mit Ralf Kunzmann (aws Gründerfonds), Thomas Schaufler (Erste Bank), Sigi Wolf (Entrepreneur), Therese Niss (Miba), Theresa Agneter (tecnet equity), Jens Pippig (SevenVentures), Marcus Grausam (A1), Eun-Kyung Park(ProSiebenSat.1 Media) und Thorsten Marquardt (Retailtech Hub).



Weitere spannende Speeches und Talks drehen sich rund um Themen wie "Banking 4.0: Rearranging the world - how to value the worth of trust", "Eurasian Entrepreneurship I: Trying to derive formulas of success from both worlds" und "Eurasian Entrepreneurship II: Ecommerce - taking a walk on the digital silk road".



Gamechanging Personalities wie Mr.DAX Dirk Müller, Fondsmanager Jim Rogers, co-Founder IeAD Horst Bente, Wiener Börse-CEO Christoph Boschan, Founder von e-quadrat Alexander Schütz, Torsten Toeller, Gründer von Fressnapf, Hermann Hauser, Risikounternehmer, Haisong Tang, Entrepreneur und Investor, und viele mehr beehren das 4GAMECHANGERS Festival direkt an Tag Eins.



Musikalische Top-Acts und herausragende Auszeichnungen:



Musikalische Highlights am 4STARTUPS-Day sind unter anderem Pop-Rock-Band Silbermond, die Rockmusiker Mando Diao und die österreichischen Songcontest-Helden The Makemakes.



Zu Mittag wird die "Born Global Champions"- Auszeichnung der WKO an 29 international erfolgreiche österreichische Start-Ups vergeben und am Abend des 9. April übergibt Bundesministerin Margarete Schramböck erstmals den Staatspreis Digitalisierung am Festival. Der Staatspreis würdigt innovative digitale Produktionen von EinzelproduzentInnen sowie Unternehmen in folgenden Kategorien:





Staatspreis Digitale Produkte und Lösungen - die Nominierten: Hydrogrid, GRAPHSENSE, WorkHeld

Staatspreis Digitale Transformation - nominiert: CUBES, eBody, ivii.smartdesk

Staatspreis Künstliche Intelligenz - nominiert sind: Künstliche Intelligenz antwortet auf Hasspostings, Lintrac110, Tourisitscher Knowledge Graph des SalzburgerLandes

Sonderpreis "Digitale Verwaltung" - die Nominierungen: GIS4YOU, mein.Wien, Elektronische Akteneinsicht (Justiz 3.0)





Außerdem können sich die Festival-Besucher über das Finale der #glaubandich CHALLENGE 2019 der Erste Bank freuen.



Allgemeine Informationen zum 4GAMECHANGERS Festival 2019:



Asiatische Top-Entscheider, Gründer, Investoren, Meinungsträger aus Wirtschaft, Politik und der digitalen Welt treffen auf europäische und amerikanische CEOs, Investoren, Wirtschaftstreibende, Start-Ups sowie das Publikum des "4GAMECHANGERS Festival 2019".

"4GAMECHANGERS" is building alliances: Im Herzen von Europa, in der Marx Halle Wien, bildet "4GAMECHANGERS" die Drehscheibe zwischen DACH-Region, USA & Asien.



Ticketinfo Tickets sind sowohl tagesweise, als auch für das gesamte Festival, verfügbar. Infos und Preise zum Ticketkauf gibt's unter 4gamechangers.io



Größer, vernetzter und noch globaler - die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe freut sich, die Platinpartner A1, Erste Bank und OMV des heurigen Festivals begrüßen zu dürfen.



