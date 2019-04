Bitcoin 2.0: Neues Blockchain-Protokoll macht Digitalwährung massentauglich (FOTO)

Zug (ots) - Shakti Coin (SXE), eine blockchain-basierte Kryptowährung, steht unmittelbar vor ihrer Einführung. Die virtuellen Coins wurden von der im schweizerischen Zug ansässigen Swiss Shakti Foundation, einer gemeinnützigen Schweizer Organisation, entwickelt und könnten ein neues Zeitalter bei "smartem" Geld einläuten. Die neue stabile Geldform (Stablecoin) basiert auf einem revolutionären Blockchain-Protokoll namens Proof-of-Effort (PoE), mit dem Mining der breiten Öffentlichkeit zugänglich und Shakti Coin zur praktischsten Form eines Tauschmittels gemacht werden soll.

Zehn Jahre nach der Einführung von Bitcoin, der weltweit ersten Währung auf Blockchain-Basis des Entwicklers Satoshi Nakamoto, wird nun diese neuartige Kryptowährung vorgestellt. Die Entwickler von Shakti Coin haben die Stärken und Schwächen des Bitcoins eingehend studiert, um ein geeignetes Zahlungsmittel für alltägliche Vorgänge zu kreieren. Zu den Highlights von Shakti Coin gehören seine Benutzerfreundlichkeit, der stabile Wert, die Einhaltung rechtlicher Vorgaben, die hohe Kapazität von über 10 000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) sowie die Möglichkeit von direkten Wallet-to-Wallet-Transfers. Zudem bietet die neue Währung eine höhere Energieeffizienz beim Mining, das nun jedermann zur Verfügung steht.

Das PoE-Protokoll ersetzt das energieintensive Proof-of-Work-Protokoll, das beim Bitcoin und anderen virtuellen Währungen zum Einsatz kommt, ohne bei der Sicherheit Kompromisse einzugehen. So würde ein für das Mining von Shakti Coin eingesetzter Rechner etwa den gleichen Energieverbrauch wie ein durchschnittlicher E-Mail-Server verursachen. Mit dem neuen und einzigartigen Mining-Protokoll PoE wird das Problem des hohen Energieverbrauchs beseitigt, wodurch gleichzeitig eine Skalierung ermöglicht wird. Die neue Digitalwährung umfasst zudem eine soziale Komponente, indem Bildung und finanzielle Teilhabe weltweit gefördert werden.

Einer der Gründe, warum Shakti Coin so einfach zu nutzen ist, liegt in der Konformität mit rechtlichen Vorschriften. Die Währung wurde unter Einbezug von bewährten KYC-Verfahren (Know-your-Customer), Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche, Standards im Bereich der Finanzberatung (Certified Trust and Financial Advisor, CTFA) sowie weiterer Normen entwickelt, um einen unrechtmäßigen Gebrauch zu verhindern. Ebenso arbeitet die Stiftung weltweit mit Anbietern zusammen, um die Einhaltung rechtlicher Vorgaben in den einzelnen Ländern zu gewährleisten.

Für die Abwicklung der täglichen Transaktionen zeichnet SXE Network Operations LLC mit Hauptsitz in Berkeley, Kalifornien, verantwortlich. Die Niederlassung in Berkeley wurde mit den Compliance-Aufgaben und der Ausarbeitung bewährter Verfahrensweisen betraut. SXE Network Operations ist zudem für die Wartung und Entwicklung des Shakti Blockchain-Netzwerks und der Shakti Wallet-App zuständig, kümmert sich um die Registrierung von Minern und stellt die reibungslose Bereitstellung und Nutzung des Systems weltweit sicher.

Shakti Coin gehört allen Auch bei Shakti Coin wird Satoshi Nakamotos einzigartige Idee beibehalten, dass eine Währung all denen gehört, die sie nutzen. Das Netzwerk befindet sich vollständig im Eigentum der Öffentlichkeit und wird von jedermann betrieben. Shakti Coins werden nicht vorgefertigt und jeder kann sich am Schürfen der virtuellen Währung beteiligen. Ein Initial Coin Offering (ICO) findet nicht statt. Die Stiftung plant, die Einführung der Währung über den Verkauf von Mining-Lizenzen zu finanzieren.

Beim Shakti-Projekt handelt es sich um eine Basisinitiative, die von Eltern, Lehrern und Blockchain-Begeisterten ins Leben gerufen wurde. Unterstützt wurden sie dabei von Freiwilligen aus mehr als 30 Ländern in fünf verschiedenen Zeitzonen, die über zwei Jahre an dem Projekt mitgewirkt haben. Was verbindet diese Menschen? Es ist die Vorstellung, dass eine Währung einen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben kann. In den kommenden Wochen wird die Shakti Foundation ein White Paper herausgeben und erste Anmeldungen von Minern der Kryptowährung entgegennehmen. Es handelt sich um die ersten Schritte einer Initiative, von der die Shakti Foundation sich verspricht, dass sie das wirtschaftliche Zusammenleben weltweit revolutioniert. Nähere Einzelheiten zu Shakti Coin können unter https://www.shakticoin.com. abgerufen werden.

Bei der Schweizer Shakti Foundation handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation mit Sitz im Schweizer Kanton Zug, der auch als Crypto Valley bezeichnet wird. Die Organisation hat sich dem Ziel verschrieben, Shakti Coin weltweit bekannt zu machen. Das Shakti-Projekt entstand aus einer Basisinitiative, an der Menschen aus der ganzen Welt beteiligt sind. Es bestehen keinerlei Verbindungen zu einer bestimmten Branche, einer Regierung, politischen Partei oder religiösen Gruppierung. Bevor die Stiftung gegründet wurde, lief das Projekt unter dem Namen "Two Guys from the Milky Way" (eine Anspielung auf die beiden Entwickler und ihr Lieblingsvideospiel).

Shakti Coin ist die praktischste Digitalwährung der Welt. Näheres erfahren Sie unter https://www.shakticoin.com.

