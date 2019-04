Weltgesundheitstag 2019: Schlechte Versorgungslage psychisch Erkrankter in Österreich

PsychologInnen-Verband für Aufnahme klinisch-psychologischer Behandlung ins Allgemeine Sozialversicherungsgesetz

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Weltgesundheitstages macht der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) auf die schlechte Versorgungslage psychisch Erkrankter in Österreich aufmerksam. „Wir wissen, dass psychische Erkrankungen seit Jahren zunehmen und dass die Versorgung Betroffener in Österreich noch ausgebaut werden kann“, erklärt die BÖP-Präsidentin ao. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.

Seit Jahren setzt sich der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen auch aus diesem Grund für die Aufnahme der klinisch-psychologischen Behandlung ins Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) ein. Wissenschaftliche Studien zeigen: Klinisch-psychologische Behandlung wirkt, folgt einem strukturierten Behandlungsplan, hilft Betroffenen nachhaltig und trägt so auch langfristig zur Entlastung der Sozialversicherungen bei.

„Eine Aufnahme klinisch-psychologischer Behandlung ins ASVG würde zu einer deutlichen Verbesserung der Versorgungssituation psychisch Erkrankter in Österreich beitragen“, so BÖP-Präsidentin ao. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger. Tausende bestens ausgebildete Psychologinnen und Psychologen könnten so noch stärker als bisher ihre weitreichenden fachlichen Kompetenzen einbringen und dabei auf jahrzehntelange Erfahrung als verlässliche PartnerInnen anderer Gesundheitsberufe, allen voran den ÄrztInnen, zurückgreifen.

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP)

