Jubiläumsjahr „100 Jahre Gemeindebau“: Feiern im Karl-Marx-Hof, Symphoniker am Rennbahnweg und dichtes Programm

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: Gemeindebau ist Bekenntnis für lebenswertes und leistbares Wohnen

Wien (OTS) - Der Wiener Gemeindebau ist einzigartig und zählt zu den erfolgreichsten Wohnprojekten der Welt. Heuer hat er ein großes Jubiläum zu feiern, er wird 100 Jahre alt. Im Frühjahr 1919 haben die Bauarbeiten für den Metzleinstaler Hof begonnen, den ersten typischen Gemeindebau in Wien.

Das Jubiläumsjahr „100 Jahre Gemeindebau“ wird offiziell am 9. Mai mit einer Pressekonferenz im Metzleinstaler Hof eingeläutet, bei der konkrete Inhalte präsentiert werden und zu der noch gesondert eingeladen wird. Erste Highlights des Jubiläumsprogramms können aber bereits jetzt vorgestellt werden.

Gemeindebau bedeutet Respekt und Zusammenhalt

„100 Jahre Gemeindebau“ ist für die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal jedenfalls viel mehr als nur ein historisches Datum: „Es ist ein Bekenntnis für lebenswertes und leistbares Wohnen. Es ist die Überzeugung, dass das Miteinander wichtiger ist als das Recht des Stärkeren und dass Respekt und Zusammenhalt über die Lebensqualität einer Stadt entscheiden“, so Gaal.

Fast eine halbe Million Wienerinnen und Wiener wohnen im Gemeindebau. Nimmt man dazu noch die Menschen, die in geförderten Wohnhäusern leben, wohnen insgesamt fast zwei Drittel der Wienerinnen und Wiener im sozialen Wohnbau. „Die Wiener Wohnbaupolitik ist die größte Förderung der Mittelschicht in der Stadt“, so Gaal: „Ich setze mich mit ganzer Kraft dafür ein, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.“

Das aktuelle Jubiläumsjahr ist auch ein guter Anlass, um mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Gemeindebaus und mit allen Wienerinnen und Wienern den Geburtstag der Institution Gemeindebau zu feiern. Neben einem dichten Programm, das ausführlich im Mai präsentiert wird, sind unter anderem folgende Höhepunkte zu erwarten:

Jubiläumsfest

Im Karl-Marx-Hof findet am 30. Juni ein großes Jubiläumsfest statt. Mit Frühstück, Frühschoppen, vielen Wiener Schmankerln und Spezialitäten und Kinderunterhaltungsprogramm in uriger Atmosphäre. Musikalische Umrahmung unter anderem mit Blasmusik, den Freeman Singers und Wiener Wahnsinn am Abend. Das Team des Waschsalon gibt an diesem Tag auch Führungen durch den Paradebau der Wiener Wohnbaupolitik – auch durch ansonsten versperrte Orte wie etwa die Fahnentürme.

Symphoniker im Gemeindebau

Die Wiener Symphoniker geben am 19. Mai ein Open-Air-Konzert im Gemeindebau am Rennbahnweg 27. Unter der Leitung von Dirigent Patrick Hahn führen die Symphoniker das Stück „Peter und der Wolf“ auf. Der Eintritt ist frei und nach den Symphonikern wird ein weiterer österreichischer Musiker als Überraschungsgast auftreten.

VOLXkino

Das VOLXkino wird seine Leinwand im Gemeindebau aufstellen. Ab Juni 2019 wird es insgesamt 13 kostenlose Vorführungen in oder rund um den Gemeindebau geben. Unter anderem im Karl-Seitz-Hof, im Karl-Wrba-Hof und im Harry-S.-Truman-Hof.

Kulturprogramm

Neben einem breiten Unterhaltungsprogramm wird es auch ein vielfältiges Kulturangebot geben. Um Interessierten einen Einblick in die traditionsreiche Geschichte und einen Ausblick auf die Zukunft des Gemeindebaus zu bieten, wird es zahlreiche kostenlose Führungen rund um das Thema „Gemeindebau“ geben. Neben klassischen Touren, wie zum Beispiel entlang der Ringstraße des Proletariats mit dem Metzleinstaler Hof und dem Reumannhof wird Wiener Wohnen auch erstmals eine geführte Bustour durch die wichtigsten Gemeindebauten der Stadt anbieten.

Eines der Tour-Highlights wird sicher eine Führung durch den Gemeindebau Rabenhof werden, mit anschließendem (kostenlosen) Besuch im Rabenhof Theater. (Da bei den Führungen der Platz begrenzt ist, bittet Wiener Wohnen vor jeder Führung um telefonische Anmeldung unter 05 75 75 75.)

Neue Angebote für Wiener-Wohnen-Service-Card

Ein weiteres Angebot für alle Bewohnerinnen und Bewohner des Gemeindebaus ist, dass die Leistungen der Wiener-Wohnen-Service-Card im Jubiläumsjahr um zahlreiche Vorteile für die BesitzerInnen der Karte erweitert worden sind. Mehr Informationen dazu: https://www.wienerwohnen.at/mieterin/servicemieterin/Servicekarte.html (Schluss)

