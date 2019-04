ÖSTERREICH: Edtstadler für Abbruch der EU-Verhandlungen mit der Türkei: "Kommen zu keiner Einigung."

Staatssekretärin und ÖVP-Kandidatin für EU-Wahl zu Job als EU-Kommissarin: "Freue mich, genannt zu werden."

Wien (OTS) - ÖVP-Staatssekretärin Karoline Edtstadler spricht sich im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntagsausgabe) für einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aus. Ein „Klares Nein“ erwidert sie auf die Frage, ob die Türkei ein Beitrittskandidat sei. Auf die Frage, ob die Verhandlungen abzubrechen seien, sagt die Zweitgereihte auf der EU-Wahlliste der ÖVP: „Ja, die Verhandlungen haben gezeigt, dass wir zu keiner Einigung kommen.“

Zur von Großbritannien gewünschten Verschiebung des Brexit zeigt sich Edtstadler skeptisch: „Ich halte es für äußerst bedauerlich, dass die Briten es nicht schaffen, eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, jetzt muss einmal eine Entscheidung fallen, auch in Hinblick auf die Wahlen.“

Edtstadler will nur „so viel Zeit wie nötig und so wenig Zeit wie möglich“ in Brüssel verbringen. In Österreich will sie die Arbeit des EU-Parlaments transparenter machen und „bei Veranstaltungen erzählen, was dort los ist.“

Auf die Frage, ob sie der Job als EU-Kommissarin reizen würde, sagt sie: „Die Entscheidung wird nach der Wahl getroffen. Aber ich freue mich, immer wieder genannt zu werden.“

