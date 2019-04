Stellungnahme

Stellungnahme von MÜSIAD-Austria zu den Vorwürfen der FPÖ-Wien

Wien (OTS) - In der Presseaussendung APA-OTS vom 03.04.2019 hat der Landtagsabgeordnete und Landesparteisekretär der FPÖ-Wien, Michael Stumpf, unter dem Titel „FP-Stumpf: Muslimbrüder, AKP & Milli Görüs – SPÖ soll Debatte über extremistische Verflechtung ehrlich führen“ den Verein unabhängiger Industrieller und Unternehmer – MÜSIAD neben anderen Personen und Organisationen als ein Beispiel für eine „extremistisch eingestufte Organisation“ genannt, die mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig „eng verbandelt“ sei und als „islamisch-konservativer Verein türkischer Unternehmer als wirtschaftliche Vorfeldorganisation der AKP“ gelte.

Dem Unternehmerverband MÜSIAD wird zunächst unterstellt, eine extremistisch eingestufte Organisation zu sein. Mit dieser unwahren Tatsachenbehauptung versucht die FPÖ-Wien erfolglos, die jüngst geführten Debatten und Vorwürfe über Verbindungen der FPÖ-Politiker zu den Identitären abzulenken. Diese Unterstellung entbehrt jeglicher Grundlage und ist halt- und verantwortungslos fernab der Realität.

Zudem wird die unhaltbare Unterstellung, dass MÜSIAD mit SPÖ-Politikern eng verbandelt sei, mit großer Vehemenz zurückgewiesen. Fakt ist, dass MÜSIAD-Austria (Verein unabhängiger Industrieller und Unternehmer) ein politisch und wirtschaftlich unabhängiger Unternehmerverband ist. Der Verein, der in 93 Staaten aktiv ist und 11.000 Mitglieder hat, verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist selbstlos tätig und steht für Aufrichtigkeit, Aufgeschlossenheit und Transparenz. MÜSIAD-Austria sieht sich als bewährte Brücke zwischen österreichischen und türkischen Geschäftsleuten und engagiert sich zudem für die sektorenspezifische Vernetzung, den Erfahrungsaustausch und die Fortbildung der Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich. Es liegt daher in der Natur eines in Österreich aktiven Unternehmensverbandes, mit weltoffenen und wirtschaftlich zukunftsorientierten österreichischen Politikern – welcher Partei auch immer – Kontakte zu pflegen.

Was die Unterstellung der FPÖ-Wien anbelangt, MÜSIAD gelte als wirtschaftliche Vorfeldorganisation der AKP, kann nur ausdrücklich betont werden, dass diese Behauptung unwahr ist und jeglicher Grundlage entbehrt. MÜSIAD wurde 1990 gegründet (im Vergleich: Gründungsdatum der AKP war 2001) und ist weder rechtlich noch faktisch mit einer politischen Partei, ob in der Türkei oder in Österreich, eng verbunden, restriktive eine Vorfeldorganisation.

MÜSIAD-Austria Präsident Hasan Aksüz: „Als MÜSIAD-Austria werden wir nicht dulden und zulassen, dass gegen unseren Verein zu Zwecken der medialen Ablenkung derartige kreditschädigende Unwahrheiten verbreitet werden. Wir behalten uns ausdrücklich rechtliche Schritte gegen die FPÖ-Wien und Herrn Stumpf vor.“

