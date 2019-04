Statement von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz zur heutigen Ankündigung von FPÖ-Chef Vizekanzler Heinz-Christian Strache.

Wien (OTS) - FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat heute die Distanzierung der FPÖ von den Identitären vorgenommen. "Vor allem hat er angekündigt, dass er in Zukunft zur Identitären Bewegung keine personellen, funktionellen und aktionistischen Überschneidungen duldet. Das war ein wichtiger und notwendiger Schritt", so Bundeskanzler Sebastian Kurz, der diese Ankündigung und damit Abgrenzung zu den Identitären anerkennt.

"Dieses widerliche Gedankengut hat in unserer freien und liberalen Gesellschaft keinen Platz. Es ist daher wichtig, dass klare Grenzen gegen jede Form von Extremismus zu ziehen sind", so Kurz.



