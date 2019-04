SPÖ-Themenrat beschließt Vorlage für einen Green New Deal mit dem Recht auf einen staatlich finanzierten Arbeitsplatz

SJ-Herr: „Wir haben es geschafft, mutige und visionäre Forderungen in die SPÖ zu tragen!“

Wien (OTS) - Der SPÖ-Themenrat beschloss das von der Sozialistischen Jugend ausgearbeitete Maßnahmenpaket für einen „Green New Deal für Österreich“ als Vorlage. Eine Arbeitsgruppe, unter der Leitung von SJ-Vorsitzenden Julia Herr, soll ExpertInnen aus der Zivilgesellschaft einbeziehen um das Green New Deal-Papier weiter auszubauen. Binnen zwei Wochen soll es dann ins Wahlprogramm der SPÖ integriert werden. „Es ist ein starkes Zeichen der SPÖ in Richtung Friday for Future. Sie zeigt, dass sie auf die Jugend hört und das Thema der Klimakrise ernst nimmt“, so Julia Herr die mit einem Vorzugsstimmenwahlkampf ins EU-Parlament einziehen möchte. Bei der kommenden Europawahl tritt sie auf Platz 6 der SPÖ-Liste an. „Es ist die Aufgabe der Sozialistischen Jugend, mutige Positionen und visionäre Forderungen in die SPÖ zu tragen. Beim Green New Deal haben wir das geschafft!“



Der Green New Deal beinhaltet Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise durch den Ausbau von fossilfreier Energie und nachhaltigem Verkehr. Gleichzeitig fordert er Investitionen in nachhaltige Industrien und Zukunftsberufe wie Forschung, Pflege und Bildung. „Für uns ist klar: Eine ökologische Politik muss immer auch eine soziale Politik sein!“ erklärt Herr. Ein wichtiger Bestandteil des Green New Deal ist deshalb auch das „Recht auf Arbeit“, mit dem die SPÖ nun eine Jobgarantie fordert, die allen Menschen die arbeiten können und arbeiten wollen einen staatlich finanzierten Arbeitsplatz sichert.



Die vorläufige Vollversion findet sich hier: https://issuu.com/sjoe.at/docs/green-new-deal_final



