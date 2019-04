„Thema“: AKW Mochovce – Tickende Zeitbombe an Österreichs Grenze? – am 8. April um 21.10 Uhr in ORF 2

Außerdem: „Exoskelett“ statt Rollstuhl, Hoffnung für Mosambik und Mirjam Weichselbraun – Zwischen Showbühne und Kinderzimmer

„Thema" am Montag, dem 8. April 2019, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

AKW Mochovce – Tickende Zeitbombe an Österreichs Grenze?

„Fotos und Videos belegen, dass Tausende Löcher in jene Sicherheitshülle gebohrt wurden, die bei einem Unfall den Austritt von Radioaktivität verhindern soll“, sagt Mario Zadra, ehemaliger Ingenieur im slowakischen Atomkraftwerk Mochovce. Mehrere seiner Kollegen, die beim Bau von zwei neuen Reaktoren mitgearbeitet haben, bestätigen das Sicherheitsrisiko. Im Sommer soll der Reaktor 3 hochgefahren werden. Das Atomkraftwerk ist nur 150 Kilometer von Wien entfernt. Der Ruf nach einem Baustopp wird immer lauter, sowohl in der Politik als auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, die seit dem Reaktorunglück von Tschernobyl gegen die Atomkraft kämpfen. Die Betreiber in Mochovce sehen im Gespräch mit „Thema“ kein Sicherheitsrisiko. Andrea Poschmaier und Markus Stachl haben recherchiert.

Auf eigenen Beinen – „Exoskelett“ statt Rollstuhl

Gregor Demblin ist erfolgreicher Unternehmer und vierfacher Familienvater – und er ist seit 24 Jahren querschnittgelähmt. „Ich habe seit meinem Unfall immer versucht, die Grenze von Behinderung weiter rauszuschieben“, sagt der 43-Jährige über sein neues Projekt. Mit dem „Exoskelett“ bietet er Therapien an, die gehbehinderte Menschen wieder auf die Beine bringt. „Ein irres Gefühl – man vergisst ja, wie es sich anfühlt, aufrecht zu stehen“, sagt er über seine ersten Gehversuche mit technischer Unterstützung. Wird das „Exoskelett“ bald den Rollstuhl ersetzen? Martin Steiner berichtet über Gegenwart und Zukunft dieser „technischen Evolution“.

Hoffnung für Mosambik

Die Folgen der Naturkatastrophe in Mosambik vor drei Wochen zeigen sich Tag für Tag in erschreckender Weise: Kinder, die ihre Eltern verloren haben, Hunderttausende ohne Dach über dem Kopf, zerstörte Ernten, Kampf gegen Seuchen. Margit Maximilian hat einen Koordinator des Hilfswerks Austria mit dem Boot nach Buzi begleitet. Das Städtchen ist auf dem Landweg noch immer nicht erreichbar. Nur mit internationaler Unterstützung haben die Menschen dort eine Zukunft.

Der ORF und „Nachbar in Not“ starteten die Hilfsaktion „Hilfe für Mosambik“ – Infos zu den Projekten sind unter nachbarinnot.ORF.at abrufbar.

Mirjam Weichselbraun – Zwischen Showbühne und Kinderzimmer

Ob „Dancing Stars“, Opernball oder Romy-Gala – Mirjam Weichselbraun ist die gefragteste Moderatorin des Landes. Seit mehr als 15 Jahren ist sie im Geschäft, derzeit führt sie mit Klaus Eberhartinger durch die 12. Staffel der „Dancing Stars“. Mirjam Weichselbraun pendelt zwischen Wien und London, wo sie mit ihrem Lebensgefährten Ben Mawson, einem Musikmanager, und ihrer fünfjährigen Tochter Maja lebt. Dem zweiten Kind sieht die 37-Jährige entspannt entgegen: „Wir glauben, das wird ein Riesenspaß, und freuen uns, dass da jetzt noch jemand dazukommt.“ Eva Kordesch hat die Tirolerin in London getroffen.

