SAINT-GOBAIN neuerlich „TOP-EMPLOYER ÖSTERREICH 2019“

Diese Auszeichnung ist ein schöner Beweis für unsere nachhaltige Personalstrategie Peter Giffinger, CEO von Saint-Gobain Österreich

Eine langfristige Karriereplanung ist für uns besonders entscheidend. Qualifizierte Mitarbeiter zu fördern und dauerhaft an uns zu binden ist zu einem ganz entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Peter Giffinger, CEO von Saint-Gobain Österreich

Bad Aussee (OTS) - Zum zwölften Mal in Folge gehört die Saint-Gobain-Gruppe zu den besten Arbeitgebern des Landes. Erneut werden die Saint-Gobain Gesellschaften RIGIPS, ISOVER, WEBER und GLASSSOLUTIONS in Österreich mit dem „TOP-Employer 2019“ Siegel prämiert. „ Diese Auszeichnung ist ein schöner Beweis für unsere nachhaltige Personalstrategie “, freut sich Peter Giffinger, CEO von Saint-Gobain Österreich. „ Eine langfristige Karriereplanung ist für uns besonders entscheidend. Qualifizierte Mitarbeiter zu fördern und dauerhaft an uns zu binden ist zu einem ganz entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. “

Das Siegel wird für herausragende Arbeitgeberqualitäten vergeben. Grundlage der Zertifizierung ist eine jährlich stattfindende Erhebung unter den weltweit führenden Arbeitgebern. Zertifiziert werden können laut Institut nur Unternehmen, die sich konsequent und langfristig um ihre Personalentwicklung und Personalführung bemühen.

In den Kategorien Personalplanung, Karriere- und Nachfolgeplanung sowie Training und Entwicklung hat Saint-Gobain besonders gut abgeschnitten. Das TOP Employers Institute bescheinigt Saint-Gobain als Arbeitgeber in Österreich eine exzellente Personalführung und eine hervorragende Personalstrategie. Auch international konnte sich Saint-Gobain zum vierten Mal in Folge in insgesamt 32 Ländern für den Titel «Top Employer Global» qualifizieren.

