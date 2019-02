CleverTap steigert Umsätze im Jahr 2018 auf mehr als das Doppelte und erzielt weltweit einen erheblichen Kundenanstieg

San Francisco (ots/PRNewswire) - Die mobile Marketing- und Analytics-Plattform CleverTap hat heute das Geschäftsergebnis des Jahres 2018 veröffentlicht. Es war ein Jahr, in dem das Unternehmen seinen Umsatz und seine Kundenzahlen erheblich steigern konnte. Gleichzeitig wurde die Produktinnovation durch die Einbeziehung branchenführender Funktionen gestärkt. Darunter unter anderem Machine-Learning-gestützte Vorhersagen zu Unternehmensergebnissen, Intent-basierte Segmentierung und Kundenlebenszyklus-Management.

Beschleunigtes Wachstum im Jahr 2019 mit mehr Produktinnovation, Expansion in Schlüsselmärkten

Während des Jahres 2018 konnte CleverTap seinen Kundenstamm um mehr als 50 % steigern. Unternehmen wie Fandango LATAM, Discovery Kids, Cars24, Lenskart, Oredoo, Truecaller und Vidio werden ein Teil der wachsenden Liste von Unternehmen, welche die Plattform nutzen, um ihre Ziele im mobilen Marketing zu erreichen. CleverTap führte ebenfalls seine strategischen geografischen Expansionspläne aus. Mit neuen Geschäftsstellen in Singapur und Mumbai sowie einer steigenden Präsenz in Nord- und Südamerika ermöglichten sie dem Unternehmen die Steigerung des Marktanteils in diesen wichtigen Wachstumsregionen. Im Dezember wurde CleverTap vom EContent Magazine als eines der 100 Unternehmen gewürdigt, die in der digitalen Welt von Bedeutung sind.

CleverTap ermöglicht über 8.000 mobilen Anwendungen weltweit den Zugang zu mehr als einer Milliarde mobiler Geräte. Seine erlebnisoptimierenden Eigenschaften ermöglichen es Wachstumsteams erhebliche Mengen an Daten aus Online- und Offline-Kanälen in einer Kundendaten-Plattform zu vereinen. Unterstützt durch eine robuste Segmentierungs-Engine fördert das vereinheitlichte Angebot auf Grundlage gezielter Optimierungen während aller Phasen des Lebenszyklus die Erstellung eines umfassenden, genaueren Gesamtbilds einer Zielgruppe. Die führt zu nachhaltigem Wachstum während jeder Phase des Kundenlebenszyklus: von der ersten Kenntnisnahme über das Interesse bis zur Entscheidung und Fürsprache.

Mit CleverTap können Unternehmen in Echtzeit und basierend auf reichhaltigen Einblicken handeln, um die Leistung ihrer Apps zu verbessern und bedeutsame Omnichannel-Kundenerlebnisse zu fördern. Insgesamt ergeben diese Erlebnisse eine Umsatzsteigerung von 2 Milliarden USD für die Kunden von CleverTap. Im Jahr 2019 plant das Unternehmen, seine Produkt- und Technikimpulse fast zu verdoppelt, damit Kunden weiterhin ihre wichtigsten Kerngeschäftszahlen und langfristigen Einnahmen steigern können.

"CleverTap wächst weiterhin in einem bemerkenswerten Tempo, da wir uns darauf konzentrieren, unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten", sagt der Mitgründer und CEO Sunil Thomas. "Das sorgt gemeinsam mit unserem kontinuierlichen Engagement für die Produktinnovation dafür, dass wir die Messlatte immer höher legen. Im Jahr 2019 werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, modernste Lösungen zu entwickeln, unser Team aufzubauen und unsere Präsenz zu erhöhen, während der Kunde nach wie vor im Mittelpunkt von allem steht, was wir tun."

Informationen zu CleverTap

CleverTap unterstützt Verbrauchermarken bei der lebenslangen Kundenbindung. Die leistungsfähige Marketing-Plattform vereinigt Nutzerdaten aus Online- und Offline-Kanälen in einer zentralisierten Plattform. Jeden Tag nutzen tausende Marken die Machine-Learning-Modelle von CleverTap, um unterschiedliche Kundenkommunikationsmodelle zu organisieren, die es Marketingexperten ermöglichen, Omnichannel-Wachstum zu erzielen. Bauen Sie wertvolle Kundenbeziehungen auf, indem Sie verwertbare Echtzeit-Erkenntnisse verwenden, die dazu beitragen, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu kreieren.

Über 8.000 internationale Marken, einschließlich Star, Sony, Vodafone, Go-Jek, Domino's, DC Comics, BookMyShow und DealsPlus vertrauen darauf, dass CleverTap sie dabei unterstützt, Beziehungen zu Nutzern aufzubauen und ihre mobilen Apps zu erweitern. Um mehr über CleverTap zu erfahren, besuchen Sie clevertap.com oder folgen Sie uns auf Facebook und Twitter.

CleverTap verfügt über Niederlassungen in Sunnyvale, San Francisco, Singapur, New York, London, Mumbai und Bangalore. Besuchen Sie die CleverTap-Webseite, um mehr zu erfahren. Um mitzuerleben, wie Unternehmen aller Größenordnung bedeutsamere Kundenbeziehungen aufbauen, besuchen Sie unsere Kundenseite.

Medienkontakt

Ketan Pandit

Öffentlichkeitsarbeit für CleverTap

ketan @ clevertap.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/Cl everTap_Logo.jpg