Assistenzhundeausbildung mal anders

Der neue Verein FairTrained Assistenzhunde sagt herkömmlichen Assistenzhundeschulen den Kampf an.

Münichreith (OTS) - Der gemeinnützige Verein FairTrained Assistenzhunde wagt etwas Einzigartiges in Österreich: Die Ausbildung und Vermittlung von Assistenzhunden, die schon als Welpen bei einem erfahrenen Trainer Zuhause einziehen und dort während der Ausbildung wie Familienhunde leben dürfen.

Während in großen Assistenzhundeschulen die Abgabe ungeprüfter Hunde vor dem 18. Lebensmonat keine Seltenheit ist, schließt FairTrained dies aus und geht noch einen Schritt weiter.

Außergewöhnlich: Die Quote Hunde zu Trainer liegt bei 1:1.

Viele behinderte Menschen würden abgelehnt, weil ihre Anforderungen an die Ausbildung individueller sind als üblich. Beispielsweise wenn sie Schwierigkeiten beim Sprechen haben und ihr Hund mehr als die herkömmlichen gesprochenen Signale lernen soll. Nicht so beim Verein FairTrained. Frau Reithner erklärt: "Wir möchten bezahlbare Problemlöser für behinderte Menschen sein. Individuell, gewaltfrei und praxisnah ausbilden und dabei nicht vergessen, dass der Hund der beste Freund des Menschen ist und nicht wie Ware behandelt werden kann. Wir geben unsere Hunde weder zu Gastfamilien noch lernen sie Zwinger von innen kennen, was leider häufige Praxis in unserer Branche ist".

