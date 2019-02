Nordische Ski-WM in Seefeld 60 Stunden live im ORF

Ab 19. Februar in ORF eins

Wien (OTS) - Die Bilder aus Österreich gehen um die Welt, alleine 24 TV-Stationen von Kanada und den USA über Europa und den Mittleren Osten bis nach China und Japan übertragen, wenn vom 19. Februar bis 3. März bei der nordischen Ski-WM in Seefeld Skispringer, Kombinierer und Langläufer um Medaillen kämpfen. Und nach den zuletzt starken Leistungen sind für Österreichs Athletinnen und Athleten Stockerlplätze in allen drei Disziplinen möglich. Erstmals in der WM-Geschichte wird es – am 26. Februar – zu einem Teamspringen der Damen kommen. ORF eins überträgt insgesamt rund 60 Stunden live und ist bei allen Entscheidungen dabei (TV-Fahrplan und weitere Details unter presse.ORF.at). 700 Sportlerinnen und Sportler aus 60 Nationen werden am Start sein, mehr als 1.000 Medienvertreter sind akkreditiert, weit mehr als 100.000 Tickets verkauft. Den Live-Stream zu den Bewerben bietet die ORF-TVthek.

Nicht nur ORF eins berichtet umfassend und live. Am 12. Februar widmet sich etwa ein „Universum“-Abend in ORF 2 dem Austragungsort der WM: Um 20.15 Uhr steht Manfred Corrines „Universum“-Doku „Naturparadies Seefeld – Im Reich des Wanderfalken“ auf dem Programm, danach folgt um 21.10 Uhr ein „Universum History“ mit „Seefelder Geschichten – Heimat zwischen Tirol und Bayern“ von Christian Puluj, durch das u. a. Skisprunglegende Toni Innauer führt. „Guten Morgen Österreich“ macht am 22. Februar Station in Reith bei Seefeld.

Radio Tirol berichtet mit zwei Live-Sendungen in und aus Seefeld (zur Eröffnung am 20. Februar und am Samstag, 2. März), dazu steht täglich vom 21. Februar bis 3. März das „WM-Magazin“ von 16.00 bis 17.00 Uhr auf dem Programm. „Tirol heute“ widmet sich ebenso täglich dem WM-Geschehen wie tirol.ORF.at.

Die ORF-Crew rund um Produktionsleiter Gerald Kögler und den Sendungsverantwortlichen Hans Hengst, die beiden für die Weltregie verantwortlichen Michael Kögler (Langlauf) und Werner Mitterer (Skisprung), die Kommentatoren Michael Roscher (Skisprung), Johannes Hahn und Toni Oberndorfer (Langlauf und nordische Kombination), die beiden „WM-Studio“-Präsentatoren Boris Kastner-Jirka und Karoline Zobernig sowie die bewährten Experten Andreas Goldberger, Martin Koch, Alois Stadlober und als Neuzugang der nordische Kombinierer David Kreiner hat ihren Stützpunkt samt TV-Studio direkt an der Medal Plaza.

Weiters mit von der Partie sind die Reporter Dieter Helbig, Philipp Maschl, Martin Unger, Andreas Blum, Fred Lentsch, Norbert Belina, Daniela Schmiederer und Veronika Kratochwil. Redaktion: Mathias Haiden, Andreas Barth und Julia Hießberger.

Der ORF produziert seine Bilder an zwei Standorten – in Seefeld und in Innsbruck, wo am Bergisel das Springen von der Großschanze stattfindet. Fünf Übertragungswagen stehen dabei an den Schauplätzen Langlauf Seefeld, Skisprung Seefeld, Innsbruck Bergisel, Medal Plaza Seefeld (Regie: Martin Begusch) und IBC (International Broadcasting Center) Seefeld zur Verfügung.

Bei den Langlaufbewerben covern insgesamt bis zu 75 von Michael Kögler dirigierte Kameras (darunter sieben Funkkameras, vier Steadicams – davon zwei auf Quads montiert, zwei Schienenkameras, eine 870 Meter lange Seilkamera, sechs Kamerakräne, eine 20 Meter hohe Viewcam, zwei Drohnen, ein 19 Meter langer Zeppelin und acht Super-Slomo-Kameras) das Geschehen.

Für das Springen am Bergisel stehen Weltregisseur Werner Mitterer insgesamt 27 Kameras – bis hin zu Minikameras in der Anlaufspur – zur Verfügung. 24 Kameras sind es bei den Springen in Seefeld.

Die nationale Berichterstattung (Teamleader: Hans Hengst) wickeln mehr als 70 ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus Redaktion, Regie, Produktion und Technik ab, die Crew für die internationale Coverage umfasst rund 260 Personen.

Die Siegerehrungen am Medal Plaza in Seefeld werden von insgesamt bis zu elf Kameras ins Bild gerückt.

Bei allen Sprungbewerben werden die „fliegenden Experten“ Andreas Goldberger und Martin Koch mit Körperkameras über die Bakken gehen, die Vorstellungen der Loipen erfolgt durch David Kreiner und Alois Stadlober. Die Siegerehrungen sind täglich um 18.30 Uhr zu sehen – mit Live-Interviewmöglichkeit.

Die nordische Ski-WM im Hitradio Ö3

Die Ö3-Hörer/innen sind bei allen Medaillenentscheidungen mit österreichischen Hoffnungen live dabei. Die Ö3-Sportreporter Wolfgang Eichinger und Michael Kasper berichten live aus Seefeld von der nordischen Heim-WM und liefern neben aktuellen News auch Vorschauen, Hintergrundinformationen, Analysen sowie Interviews, mit Schwerpunkt auf das Skispringen und die nordische Kombination.

Nordische Ski-WM auf ORF.at, in der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Die österreichischen Sportlerinnen und Sportler stehen im Mittelpunkt der umfassenden redaktionellen Schwerpunkte von sport.ORF.at (im Web und als App verfügbar) und des ORF TELETEXT zur nordischen Ski-WM in Seefeld. Insgesamt bieten Vorschauen, aktuelle Berichte von Trainings und Bewerben, ein detaillierter WM-Kalender, Ergebnis- und Medaillenlisten sowie der bewährte Live-Ticker in beiden Medien einen stets aktuellen Einblick in das Geschehen.

Wer online oder mobil live dabei sein will, dem stehen auf der Videoplattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) und auf sport.ORF.at Live-Streams zur Verfügung. Weiters werden Highlights als Video-on-Demand bereitgestellt.

Gewinnspiel auf extra.ORF.at

Etwas ganz Besonderes hat ORF extra für Skifans vorbereitet: Vom 30. Jänner bis 17. Februar wird der beste österreichische Gold-Lauf bei einer Ski-WM gesucht. Die ORF-Sportredaktion hat aus allen alpinen Skiweltmeisterschaften zwölf österreichische Topläufe der Damen- und Herrenbewerbe zusammengestellt. Auf extra.ORF.at kann man sie nochmals ansehen, online am Voting teilnehmen und tolle Urlaubsgutscheine gewinnen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at