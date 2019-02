Teresa Stadlober, Alois Stadlober, Sunnyi Melles, Paul-Anton Esterházy und Raimund Löw am 7. Februar zu Gast in „Stöckl.“

Um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 7. Februar 2019, um 23.00 Uhr in ORF 2 Langläuferin Teresa Stadlober, ihr Vater und Trainer Alois Stadlober, Schauspielerin und „Dancing Stars“-Teilnehmerin Sunnyi Melles, Paul-Anton Esterházy, designiertes Familienoberhaupt der Familie Esterházy, und der ehemalige ORF-China-Korrespondent Raimund Löw zu Gast bei Barbara Stöckl.

Hinter dem Namen Paul Anton Nikolaus Maximilian Esterházy de Galántha verbirgt sich jahrhundertealter Familienadel. Als designiertes Familienoberhaupt und Sprecher der Familie Esterházy muss sich der 32-Jährige mit dem aktuellen öffentlichen Interesse, aber auch mit der Frage auseinandersetzen, was es in der heutigen Zeit bedeutet, adelig zu sein.

Schauspielerin Sunnyi Melles kennt sich als verheiratete Prinzessin Sayn-Wittgenstein-Sayn in blaublütigen Familien bestens aus. Ab 15. März wird sie im „Dancings Stars“-Ballroom in ORF eins um die Gunst der Jury und des Publikums kämpfen. Wie bereitet sich die gebürtige Luxemburgerin auf diese neue Herausforderung vor?

Teresa Stadlober ist Österreichs große Langlauf-Hoffnung. Die 26-Jährige trainiert mit ihrem Vater Alois Stadlober, ehemals selbst ein Weltklasse-Langläufer, derzeit hart für die nordische Ski-WM in Seefeld, von der der ORF 60 Stunden live überträgt. Wie es ist, wenn Vater und Tochter so eng zusammenarbeiten, erzählen die beiden in „Stöckl.“.

Außerdem zu Gast: Journalist und Historiker Raimund Löw, der zuletzt drei Jahre lang das ORF-Korrespondentenbüro in China geleitet hat. Was hat er dort im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Erfolg und totaler Überwachung erlebt und wie hat ihn das ganz persönlich geprägt?

