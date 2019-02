Streit unter Brüdern: Zwei schwer Verletzte mit Bauchstichen

Wien (OTS) - Datum: 05.02.2019

Uhrzeit: 15:40 Uhr

Adresse: 19., Heiligenstädter Straße

Gestern eskalierte aus noch ungeklärter Ursache ein Familienstreit in einer Wohnung. Der Beschuldigte (18, afghanischer Stbg.) fügte im Zuge der Auseinandersetzung seinem Bruder (36) sowie seinem Schwager (32) im Bauchbereich mehrere Stichverletzungen mit einem Küchenmesser zu. Die Schwester des Beschuldigten (25) war ebenfalls anwesend. Die drei Männer verließen nach der Tat die Wohnung und wurden von den einschreitenden Beamten bei einer nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle angehalten. Die beiden schwer verletzten Männer wurden umgehend hospitalisiert, der Tatverdächtige an Ort und Stelle festgenommen. In der Wohnung konnte die Schwester angetroffen werden, die Beweggründe für die Tat sind aufgrund sprachlicher Barrieren aber noch unklar. Die Tatwaffe wurde im Innenhof der Wohnhausanlage sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at