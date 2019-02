Rekord: 233 Gemeinden als „Jugend-Partnergemeinden“ zertifiziert

LR Teschl-Hofmeister: Plus von mehr als 40 % an Zertifizierungen zeigt enormes Interesse der Gemeinden an Jugendbeteiligung

St. Pölten (OTS/NLK) - „233 - so viele Gemeinden wie noch nie, werden in den kommenden drei Jahren den Titel NÖ Jugend-Partnergemeinde tragen!“ Diese Rekordzahl erfreut Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Eigentlich überrascht es mich aber nicht, denn was unsere Gemeinden für die Jugend leisten, erlebe ich Tag für Tag im ganzen Land. Ich sehe umfangreiche Angebote und großes Engagement – für und vor allem gemeinsam mit der Jugend.“

Die Zertifizierung als „NÖ Jugend-Partnergemeinde NEU" ist für die Gemeinde ein Qualitätszeichen, das Jugendarbeit mit hoher Qualität und passendem Angebot bezeichnet. Der Bogen der Kriterien für eine Jugend-Partnergemeinde spannt sich von der aktiven Mitbeteiligung in der Gemeinde, dem Raumangebot für die Jugend bis hin zu Jobinitiativen, persönlichen Zukunftsperspektiven und einem guten Informationsangebot in der Gemeinde. Darüber hinaus gab es bei der aktuellen Zertifizierung erstmalig die Gelegenheit, ein besonderes „Herzensprojekt“ im Jugendbereich zu beschreiben. Vom innovativen Jugend-Fun-Court über den gemütlichen Jugendtreff für die Freizeit bis zum innovativen Projekt im Bereich Politischer Bildung reicht dabei das Spektrum. Diese neuartige Möglichkeit, sich zu einer „NÖ Jugend-Partnergemeinde PLUS“ zu steigern, wurde von 161 Gemeinden genutzt.

Die Zertifizierung ist von 2019 bis 2021 gültig und wird im Rahmen einer Festveranstaltung am 26. April in der Arena Nova in Wiener Neustadt vergeben. Die NÖ Landesausstellung 2019 in Wiener Neustadt lädt über diese Festveranstaltung hinaus jene Gemeinden, die zertifiziert werden, zum Besuch ein.

Mit der Aktion NÖ Jugend-Partnergemeinde ist gewährleistet, dass Jugendarbeit keine einmalige, sondern eine langfristige Investition in die Zukunft einer Gemeinde und ihrer Jugend ist. Darüber hinaus ist die Zertifizierung ein starkes Zeichen der Jugendpolitik des Landes Niederösterreich, das als einziges Bundesland Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte in allen Gemeinden gesetzlich verankert hat.

„Unsere Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte gestalten ihr Umfeld aktiv und sehr attraktiv. Ein Dank gebührt auch den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern für ihr großes Engagement. Mit ihnen haben wir starke Partner für die Jugend in unseren Gemeinden“, freut sich Teschl-Hofmeister über die Rekordbeteiligung.

