Grüne Wien/Huemer: FGM ist Gewalt und missachtet das Selbstbestimmungsrecht der Frau

Wien (OTS) - Anlässlich des Internationalen Tages gegen FGM – Female Genitale Mutilation - fordert Barbara Huemer, Frauensprecherin der Grünen Wien, den Stopp von Weiblicher Genitalverstümmelung: „FGM ist Gewalt und missachtet das Selbstbestimmungsrecht der Frau und damit die Menschenrechte. FGM ist eine zutiefst frauenverachtende Praxis, die durch nichts zu rechtfertigen ist.“

„Niemand hat das Recht, die Sexualität und den Körper einer Frau zu kontrollieren - außer die Frau selbst“, hält Huemer fest. Die Praktik der weiblichen Genitalverstümmelung zielt auf die Kontrolle der weiblichen Lust und Sexualität ab. Es handelt sich bei FGM um massive Gewalt, die bereits kleinen Mädchen zugefügt wird und unter deren gesundheitlichen Folgen Frauen ein Leben lang massiv leiden. "Darum ist es wichtig alles zu tun, um FGM zu verhindern und betroffenen Frauen und Mädchen zu helfen“, so Huemer nachdrücklich.

Obwohl FGM in Österreich verboten ist, leben in Österreich Frauen und Mädchen, deren Genitalien anderorts verstümmelt wurden. Urlaube in afrikanische, asiatische oder arabische Länder werden von Familien genützt, um die frauenfeindliche Praktik an Töchtern im Festhalten an Traditionen durchführen zu lassen. „Es ist daher besonders wichtig, Aufklärungs- und Bewusstseinsarbeit in den entsprechenden Communities hierzulande zu leisten“, weist Huemer auf die Notwendigkeit von nationalen Maßnahmen hin.

„Wien leistet hier seit Jahren ausgezeichnete Arbeit“, betont Huemer. Es werden Vereine und Einrichtungen im Rahmen des Wiener Programms für Frauengesundheit öffentlich unterstützt. Es werden Maßnahmen zur Sensibilisierung gefördert, MultiplikatorInnen geschult, Infomaterial für Eltern erstellt und Betroffene von Weiblicher Genitalverstümmelung medizinisch und psychologisch betreut. Dass von Bundesseite nun auch endlich Geld für Maßnahmen gegen FGM bereitgestellt werde, begrüßt Huemer.

