Aktuelle Vermittlungsprogramme laufender Ausstellungen

Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich und Schloss Hof

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Freitag, 8. Februar, geht es von 14 bis 18 Uhr im Kunstraum NOE im Palais Niederösterreich in Wien unter dem Motto „Who writes his_tory? you.me.they.them.WE“ um die Verbesserung der Repräsentation von Frauen im Online-Nachschlagewerk „Wikipedia“. Mit Dokumentationsmaterial des Kunstraums NOE begibt man sich dabei in Kollaboration mit „Who writes his_tory?“ und „Art+Feminism“ auf Online-Spurensuche im lexikalischen Performance-Wissen. Nähere Informationen und Anmeldungen beim Kunstraum NOE unter 01/904 21 11, e-mail office @ kunstraum.net und www.kunstraum.net.

Am Sonntag, 9. Februar, starten dann auf Schloss Hof im Rahmen der Ausstellung „Schaufenster Europa: Das Banat“ Kuratorinnenführungen mit Elsbeth Wallnöfer zum Thema „Bunte Scherben, weiße Spitzen – Was erzählen uns Haushalte über Frauen?“. Weitere Termine gibt es am 12. Mai und 15. August; Beginn ist jeweils um 13.30 Uhr. Nähere Informationen auf Schloss Hof unter 02285/20 000 und www.schlosshof.at.

