FH Campus Wien: Circular Packaging Design Guideline - den Verpackungs-Kreislauf in Schwung bringen

Wien (OTS) - Verpackung, so nachhaltig wie möglich – das seit 2018 geltende Kreislauf-wirtschaftspaket der EU definiert klare, erhöhte Zielvorgaben. Die FH Campus Wien erarbeitete eine neue Circular Packaging Design Guideline und gibt damit Verpackungsentwickler*innen einen Leitfaden für recyclinggerechte Verpackung in die Hand. Bei der Guideline-Präsentation am 31. Jänner stellte sich das neu gegründete Stakeholder*innenforum „Circular Packaging Design“ vor. Industrievertreter*innen, Ministerien und Forschung arbeiten künftig eng am gemeinsamen Ziel, Stoffkreisläufe zu schließen, zusammen.

Recyclingquote bis 2030 auf 70% erhöhen

„Ziel der Guideline ist es, Empfehlungen für die recyclinggerechte Verpackungsgestaltung zu geben, an der sich sämtliche Akteur*innen der Supply-Chain, von den Verpackungsproduzent*innen über die Markenartikler*innen bis zum Handel orientieren können,“ so Manfred Tacker, Leiter des Fachbereichs Verpackungs- und Ressourcenmanagement an der FH Campus Wien. Hohe Recyclingfähigkeit, möglichst ressourceneffiziente und umweltfreundliche Gestaltung sind die hohen Anforderungen an eine nachhaltige Verpackung. Die EU zielt mit dem 2018 in Kraft getretenen Circular Economy Package auf die Förderung von europaweiter Kreislaufführung von Rohstoffen und auf die Erhöhung der Sammel- und Recyclingquoten ab. Fast drei Viertel aller Verpackungsmaterialien sollen bis 2030 recycelt werden, im Kunststoffbereich sind die Vorgaben besonders ambitioniert. Hier liegt die Quote in Österreich derzeit bei Kunststoff- und Verbundverpackungen etwa bei einem Drittel. Sie soll sich in den nächsten sechs Jahren auf 50 Prozent erhöhen und bis 2030 müssen alle Kunststoffverpackungen europaweit recyclingfähig gestaltet sein.

„Recyclinggerechtes Verpackungsdesign als Teil einer zirkulären Produktgestaltung legt den Grundstein für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Im Rahmen der WPO beabsichtigen wir, die Circular Packaging Design Guideline global auszurollen,“ sieht Johannes Bergmair, General Secretary World Packaging Organisation (WPO), den Weg der Guideline vorgezeichnet.

Circular Packaging Design erfordert ganzheitliche Betrachtung

„Voraussetzung für ein optimiertes Verpackungsmanagement sind ganzheitliche ökologische Bewertungsmethoden, die sowohl recyclinggerechtes Design als auch die Anforderungen der Nachhaltigkeit miteinbeziehen“, erklärt Ernst Krottendorfer, Geschäftsführer Packforce Austria – das österreichische Verpackungsforum und Lehrender an der FH Campus Wien. Die Circular Packaging Design Guideline bietet Grundlagen, beispielsweise welche Kriterien bei nachhaltiger Verpackungsgestaltung berücksichtigt werden müssen oder welche Aspekte der Abfallhierarchie Einfluss nehmen. Genauso gibt sie aufgeschlüsselt nach den unterschiedlichen Verpackungsmaterialien genaue Empfehlungen, beispielsweise wie eine Flasche aus Polyethylen optimal recyclingfähig gestaltet ist.

Das Stakeholder*innenforum „Circular Packaging Design“ sorgt mit engem Dialog für eine ständige Aktualisierung der Guideline und berücksichtigt Änderungen in der Sammel-, Sortier- und Recyclingtechnologie oder neue auf den Markt kommende Packstoffe.

Fachbereich Verpackungs- und Ressourcenmanagement an der FH Campus Wien

Die FH Campus Wien bietet als einzige Hochschule in Österreich Studienprogramme zur Verpackungstechnologie an – das Bachelorstudium Verpackungstechnologie und das englischsprachige Masterprogramm Packaging Technology and Sustainability. Das Bachelorstudium Nachhaltiges Ressourcenmanagement beleuchtet als interdisziplinäres Studium die Thematik Klimawandel, Ressourcenverknappung, Abfallentsorgung bzw. -vermeidung und die damit verbundene Umweltgesetzgebung.

Das Kompetenzzentrum „Sustainable and Future Oriented Packaging Solutions“ des Fachbereiches Verpackungs- und Ressourcenmanagement forscht an der Entwicklung und Bewertung nachhaltiger Verpackungen, Lebensmittelsicherheit und Digitalisierung.

www.fh-campuswien.ac.at/circulardesign

FH Campus Wien

Mit über 6.500 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Elisabeth Baumgartner

FH Campus Wien

Unternehmenskommunikation

Favoritenstraße 226, 1100 Wien

T: +43 1 606 68 77-6408

elisabeth.baumgartner @ fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at